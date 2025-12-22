聽新聞
0:00 / 0:00
有人持刀凌晨逛士林夜市！民眾拍下畫面通報 警方搜尋中
台北市士林夜市今（22）日凌晨驚傳有人疑似持刀徘徊，疑似在尋仇。市民在社群平台發文，目擊不明身分的男子手持刀械，在夜市周邊來回走動，行為異常，現場氣氛緊張，引發攤商與民眾警戒。
發文者後續也補充，該名男子行為「好像不是隨機要砍人，更像是在找仇人」，詳情仍待警方調查確認。
據民眾表示，當下除了遠離這名行為怪異者，已報警處理，並知會附近攤商要提高警覺，並提供影帶與照片供警方調查。警方獲報後馬上派員在士林夜市周邊巡查，並搜尋男子行蹤。致
由於士林夜市周邊巷弄密集，搜尋難度較高，警方仍持續警戒與調查有無滋事與違法事件。該貼文引發熱議，網友直呼「太可怕」、「最近真的要提高警覺」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言