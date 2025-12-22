有人持刀凌晨逛士林夜市！民眾拍下畫面通報 警方搜尋中

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市士林夜市今（22）日凌晨驚傳有人疑似持刀徘徊，疑似在尋仇。市民在社群平台發文，目擊不明身分的男子手持刀械，在夜市周邊來回走動，行為異常，現場氣氛緊張，引發攤商與民眾警戒。

發文者後續也補充，該名男子行為「好像不是隨機要砍人，更像是在找仇人」，詳情仍待警方調查確認。

據民眾表示，當下除了遠離這名行為怪異者，已報警處理，並知會附近攤商要提高警覺，並提供影帶與照片供警方調查。警方獲報後馬上派員在士林夜市周邊巡查，並搜尋男子行蹤。致

由於士林夜市周邊巷弄密集，搜尋難度較高，警方仍持續警戒與調查有無滋事與違法事件。該貼文引發熱議，網友直呼「太可怕」、「最近真的要提高警覺」。

台北市士林夜市今（22）日凌晨驚傳有人疑似持刀徘徊，疑似在尋仇。圖／警方提供
台北市士林夜市今（22）日凌晨驚傳有人疑似持刀徘徊，疑似在尋仇。圖／警方提供
台北市士林夜市今（22）日凌晨驚傳有人疑似持刀徘徊，疑似在尋仇。圖／警方提供
台北市士林夜市今（22）日凌晨驚傳有人疑似持刀徘徊，疑似在尋仇。圖／警方提供

