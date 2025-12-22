孫子友人溺斃 阿公載去戲水判6月

台中市許姓軍人帶洪姓高中生闖谷關管制區戲水，洪失足溺斃，許獲判無罪確定，但有類似案件法院認定有刑責；花蓮縣孫姓男子開車載未成年孫子及李姓少年，赴禁止戲水的砂婆礑溪後獨自離開，李溺斃，法官認定孫具保證人地位，依過失致死罪判刑六月，緩刑兩年。

孫姓男子去年六月聽到十七歲孫子詢問「何處可戲水」，開車載孫子及李姓、呂姓少年，前往花蓮秀林鄉水源村砂婆礑溪上游北溪；該處從上至下游，都有主管機關設立「禁止戲水、水域危險注意安全、請勿從事水域遊憩活動」等告示。

孫抵達砂婆礑溪上游北溪攔砂壩附近草地，讓孫子等三名少年在該處戲水，自行開車離開，該處連日下大雨，導致溪流混濁且湍急，三名少年戲水時，李踩石滑落沉進水中，消防隊在溪中尋獲李發現已無生命跡象，送醫不治。

花蓮地方法院近日審結認定，孫明知該處禁止戲水，卻放下孫子等三名少年在該處戲水，沒有注意備妥救生圈等設備，防止溺水。

法官認為，孫未善盡「保證人」監督、提醒、保護、救助義務的責任，加上偵查時還否認犯行，直至審理時才與被害人家屬達成和解、賠償，依過失致死罪判刑六月，緩刑兩年；可上訴。