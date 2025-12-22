快訊

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

孫子友人溺斃 阿公載去戲水判6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市許姓軍人帶洪姓高中生闖谷關管制區戲水，洪失足溺斃，許獲判無罪確定，但有類似案件法院認定有刑責；花蓮縣孫姓男子開車載未成年孫子及李姓少年，赴禁止戲水的砂婆礑溪後獨自離開，李溺斃，法官認定孫具保證人地位，依過失致死罪判刑六月，緩刑兩年。

孫姓男子去年六月聽到十七歲孫子詢問「何處可戲水」，開車載孫子及李姓、呂姓少年，前往花蓮秀林鄉水源村砂婆礑溪上游北溪；該處從上至下游，都有主管機關設立「禁止戲水、水域危險注意安全、請勿從事水域遊憩活動」等告示。

孫抵達砂婆礑溪上游北溪攔砂壩附近草地，讓孫子等三名少年在該處戲水，自行開車離開，該處連日下大雨，導致溪流混濁且湍急，三名少年戲水時，李踩石滑落沉進水中，消防隊在溪中尋獲李發現已無生命跡象，送醫不治。

花蓮地方法院近日審結認定，孫明知該處禁止戲水，卻放下孫子等三名少年在該處戲水，沒有注意備妥救生圈等設備，防止溺水

法官認為，孫未善盡「保證人」監督、提醒、保護、救助義務的責任，加上偵查時還否認犯行，直至審理時才與被害人家屬達成和解、賠償，依過失致死罪判刑六月，緩刑兩年；可上訴。

溺水 孫子 過失致死

延伸閱讀

小年夜蝦皮卸貨車釀雙命 貨車司機判8月緩刑、肇逃無照騎士判7月

南投男性侵國小女童 因「進不去」判決逆轉緩刑免關

台中35年資歷警員驚傳溺斃 彰化海灘發現遺體...分局：深感哀痛

NBA／湖人前中鋒坎貝爾死因為溺斃 佛州警方研判是意外

相關新聞

6度威脅火攻雙北…警趕「最後一天」查獲 他已著手製炸彈

新北市王姓男子威脅以燃燒彈攻擊台北、新北市政府與新北地方法院，被檢方依恐嚇公眾罪起訴；他揚言在今年九月十九日執行「燃燒專...

一審免賠 二審逆轉／帶高中生溯溪溺斃 19歲軍人判賠

許姓軍人與洪姓高中生三年前到台中市谷關馬陵野溪溫泉，闖管制區溯溪，洪失足滑落深谷溺死在潭底，洪的父母對許提告求償八三一萬...

孫子友人溺斃 阿公載去戲水判6月

台中市許姓軍人帶洪姓高中生闖谷關管制區戲水，洪失足溺斃，許獲判無罪確定，但有類似案件法院認定有刑責；花蓮縣孫姓男子開車載...

帶高中生溯溪溺斃／「保證人」不作為 法官認定有責任

台中許姓軍人帶洪姓高中生溯溪時洪溺斃，被判賠百萬元；花蓮孫姓男子帶孫子等三名少年戲水，李姓少年溺斃，孫遭判刑六月。法界人...

寄信總統府、新北市府…6度威脅火攻雙北 男7恐嚇罪起訴

新北市王姓男子疑因對政局不滿及親人遭詐騙，六度至總統府民意信箱、新北市政府陳情信箱留言，揚言殺人或火攻台北、新北市政府與...

嗆醫護「炸掉醫院」 23歲男收押

桃園市陳姓男子近期從衛福部桃園療養院出院後，多次上網留言威脅在醫院引爆炸彈或前往開槍掃射，還以帶有性羞辱字句恫嚇十三名醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。