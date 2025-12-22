帶高中生溯溪溺斃／「保證人」不作為 法官認定有責任

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中許姓軍人帶洪姓高中生溯溪時洪溺斃，被判賠百萬元；花蓮孫姓男子帶孫子等三名少年戲水，李姓少年溺斃，孫遭判刑六月。法界人士分析，許、孫均被認定具「保證人」地位，在民事或刑事訴訟案件，是否有保證人身分常是檢辯攻防重點。

桃園地檢署前檢察官、律師陳彥价說，依刑法第十五條第一項規定，對於犯罪結果之發生，法律上有防止義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同；其中法律上有防止義務的人，即具保證人地位，哪些人會被認定，需視個案而定。

對於許、孫的案件，陳彥价說，二人都是開車載未成年人前往禁止戲水區域，一人在場、一人不在場，但都被法官認定需付一定刑事、民事責任，原因就是認定是有特定共同體關係的人，也就是「戲水活動帶領者」角色。

他說，許、孫都是「不作為」，沒有準備防範溺水器材或在場監督等，而被法官認定有責任，具保證人地位，卻沒採取適當措施。

台中地方法院前法官、律師江彥儀說，特定共同體關係者如登山隊、旅行團，特定近親關係者如父母、配偶，自願承擔保護義務者如保母、救生員，結合保護義務的特殊公職人員如警察、消防員，以及對特定危險源有監督義務者如動物飼主、監所人員等，都在法律上被認定具保證人地位。

