一審免賠 二審逆轉／帶高中生溯溪溺斃 19歲軍人判賠

許姓軍人在三年前帶洪姓高中生，前往台中谷關馬陵野溪溫泉管制區游泳，洪生滑落潭底身亡，二審逆轉判許要賠一四七萬元。記者陳宏睿／翻攝

許姓軍人與洪姓高中生三年前到台中市谷關馬陵野溪溫泉，闖管制區溯溪，洪失足滑落深谷溺死在潭底，洪的父母對許提告求償八三一萬元，一審認定洪有認知公告警語能力，判許免賠。二審逆轉，認為許是帶領人，對意外需負部分責任，判賠一四七萬元；可上訴。

從軍十九歲許姓男子與十六歲洪姓男高中生是球友，二○二二年七月相約到中市和平區谷關馬陵野溪溫泉游泳，二人進入禁止進入的管制區，洪溯溪過程失足滑落深谷，警消人員在潭底約三公尺深處發現洪溺斃。

洪的父母指控，許為該次溯溪帶領人，開車載洪前往，對洪居保證人地位，負有注意義務，當天步行至案發地時，已親見案發地點有危險，且許曾到過該處，可判斷洪無溯溪鞋與裝備，貿然踩石渡溪有高風險，仍堅持溯溪，導致意外，求償八三一萬元。

台中地方法院審認，二人進入管制區前，已有「本路段為管制區，非相關人員禁止進入，以免發生危險」等三處公告，仍無視警告繼續前進，洪看到警告，仍與許同行；另外，二人是相約出遊的朋友關係，即便洪未成年，但已近十八歲，有認知公告警語、衡量自身體能、設備的判斷能力，不能僅以許年齡稍長，即認有負擔注意的義務，判決免賠。

洪的父母不服，上訴台中高分院。二審認定，該處管制區是由許開車載洪前往，若無許帶領，洪不知如何前往，可認定許是該次溯溪活動帶領人，帶洪前往危險區域溯溪時，應就安全性，有提醒洪注意的義務。

法官審酌，許沒有提醒當時裝備不足、考慮撤離，導致洪落潭身亡，負有賠償責任。

法官認為，二人前往案發地時，洪目擊溪水深度，許雖先行橫渡，但無證據證明有強迫、命令、威脅洪橫渡，洪可選擇留岸上、折返或拒絕下水，明知無救生衣，仍決定橫渡自甘冒險，應負四分之三的責任，判許需賠一四七萬餘元。