6度威脅火攻雙北…警趕「最後一天」查獲 他已著手製炸彈

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北市王姓男子威脅以燃燒彈攻擊台北、新北市政府與新北地方法院，被檢方依恐嚇公眾罪起訴；他揚言在今年九月十九日執行「燃燒專案」，警方趕在前一天查獲他，從住處搜出製作爆裂物相關原料及物品，若遲一天上門，後果恐難想像。

王姓男子今年九月十八日落網後，對前後共寄送六次恐嚇信坦承不諱，也承認住處被扣得的酒精、計時器等，均為製作爆裂物要火攻市府及法院之用，並供稱自己服役時曾在軍中學習製作爆裂物及安裝炸藥。

檢警調查，王男二月廿六日在總統府信箱的留言，便提及如何製作計時炸彈、可用鐵製尺作為蓄利裝置擊發；七月廿三日、八月廿九日、九月一日、九月五日、九月九日、九月十日，六度寄送揚言殺人或以燃燒彈燒掉市府、法院的恐嚇信到總統府和新北市府，除表達對政局及時事不滿，也提及親人遭詐騙七八八萬元，每天台灣都有民眾被詐騙，損失慘重甚至自殺。

王男九月一日留言，指「我發現汽油彈味道太重了，應該使用工業酒精來製作燃燒彈」、「我九月十九因為你們的轉寄行為害我要出庭應訊，我就拿出來請法院喝，新北市政府喝定時的」、「九月十九日，最後通牒！我會請新北市政府與新北地方法院喝雞尾酒」等。

九月十日內容則稱「我又收到傳票了，是九月二十三日的偵查庭～去不去得成呢？天知道～九月十九我就要執行”燃燒專案”了…」。

新北 台北 總統府 炸彈

