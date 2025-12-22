快訊

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

寄信總統府、新北市府…6度威脅火攻雙北 男7恐嚇罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北市王姓男子疑因對政局不滿及親人遭詐騙，六度至總統府民意信箱、新北市政府陳情信箱留言，揚言殺人或火攻台北、新北市政府與新北地方法院，並已著手製造燃燒彈，及時被警方查獲，新北地檢署依七個恐嚇公眾罪起訴。

檢警調查，王姓男子今年二月就曾傳送如何製作計時炸彈、「我也是特別瘋」等內容到總統府信箱，被新北檢依恐嚇公眾罪起訴；不料他仍未罷手，七至九月間六度在總統府與新北市府信箱留言，揚言殺人或以燃燒彈燒掉雙北市府及新北地院。

王男留言內容充斥著對政局不滿，包括台美關稅、立法院修財政收支劃分法、柯文哲以七千萬交保、憲法法庭、新北市議會民進黨團提案普發四萬六千元、經濟要犯鐘文智潛逃等熱門時事議題，甚至親人遭詐騙七百餘萬元，都出現在他的陳情信中。

王男因收到前案起訴後的法院傳票被激怒，九月一日再度寄恐嚇信到總統府信箱；檢警針對先前恐嚇信著手偵辦，檢方發出傳票要求於九月廿三日到案說明，再次激怒王男，九月十日他又寫信到總統府信箱，揚言要執行「燃燒專案」。

檢警同月十八日上午前往王男新北鶯歌區住處搜索查獲他，當場查扣其事前購買的炸彈原料工業酒精三瓶及自製計時器，查出他已著手製造爆裂物，原本預計隔天將至雙北市府及新北地院縱火，所幸被檢警及時阻止。

檢察官認為，王男涉犯刑法恐嚇危安、恐嚇公眾、預備放火燒燬現有人所在之建物等罪，從一重以恐嚇公眾論罪；恐嚇公眾及預備放火燒燬建物等罪，從犯意、行為而論都各自獨立，因此建請法官就七次犯行予以分論併罰。

