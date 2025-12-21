快訊

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

嗆醫護「炸掉醫院」 23歲男收押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園市陳姓男子近期從衛福部桃園療養院出院後，多次上網留言威脅在醫院引爆炸彈或前往開槍掃射，還以帶有性羞辱字句恫嚇十三名醫護人員。檢警拘提陳到案，桃園地檢署認定涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪，有反覆實施之虞，前天聲押獲准。

檢警調查，廿三歲陳姓男子常因網路留言恐嚇案跑地檢署，事後又恐嚇承辦的檢察官，因病住進衛福部桃園療養院接受治療，上月出院後，曾返回醫院與醫護人員起衝突，毆打兩名護理長。

醫護上班 得接受心理輔導

桃園療養院上周通報，陳男近來多次透過網路平台散布恐怖威脅訊息，表示要對醫院和照顧過他的醫護人員，開槍或丟炸藥、煙霧彈、信號彈等，讓醫護人員整日擔心害怕，甚至有不少人上班時還得接受心理輔導。

桃檢隨即指揮桃園警分局展開蒐證，發現陳男在桃園療養院官方網站、臉書粉絲專頁、「我是大竹人」ＬＩＮＥ群組或他個人臉書留言，稱欲對醫護或醫院行政人員開槍、炸毀住家及開槍掃射醫院，還將曾照護過他的醫護人員指名道姓，敘述報復方法與手段，文後附上拉手槍滑套相關影片和照片。

光是陳男個人臉書帳號，本月十八日上午近八時至九時半，總共就有十四篇恐嚇文，點名二名醫生、十一名護理師，除了暴力內容，還有許多性羞辱字句。

陳男嗆檢警：到監獄當同學

檢警檢視相關通訊軟體及網路社群留言，發現讓桃園療養院醫護人員心生畏懼，致生危害於公共安全，十九日立刻發動執行，拘提陳男到案，從住處扣得電腦與手機等關鍵證物。他坦承留言恐嚇，稱自己不差這一件，還問檢警要不要到桃園監獄「當同學」。

檢方訊後認定陳男涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌重大，有反覆實施恐嚇危害安全之虞，聲押獲准。醫護人員得知，表示感謝司法強制處分。

桃園地檢署 醫護 炸彈 恐怖攻擊

相關新聞

6度威脅火攻雙北…警趕「最後一天」查獲 他已著手製炸彈

新北市王姓男子威脅以燃燒彈攻擊台北、新北市政府與新北地方法院，被檢方依恐嚇公眾罪起訴；他揚言在今年九月十九日執行「燃燒專...

一審免賠 二審逆轉／帶高中生溯溪溺斃 19歲軍人判賠

許姓軍人與洪姓高中生三年前到台中市谷關馬陵野溪溫泉，闖管制區溯溪，洪失足滑落深谷溺死在潭底，洪的父母對許提告求償八三一萬...

孫子友人溺斃 阿公載去戲水判6月

台中市許姓軍人帶洪姓高中生闖谷關管制區戲水，洪失足溺斃，許獲判無罪確定，但有類似案件法院認定有刑責；花蓮縣孫姓男子開車載...

帶高中生溯溪溺斃／「保證人」不作為 法官認定有責任

台中許姓軍人帶洪姓高中生溯溪時洪溺斃，被判賠百萬元；花蓮孫姓男子帶孫子等三名少年戲水，李姓少年溺斃，孫遭判刑六月。法界人...

寄信總統府、新北市府…6度威脅火攻雙北 男7恐嚇罪起訴

新北市王姓男子疑因對政局不滿及親人遭詐騙，六度至總統府民意信箱、新北市政府陳情信箱留言，揚言殺人或火攻台北、新北市政府與...

