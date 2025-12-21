放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

桃園陳姓男子近日多次在社群與通訊群組留言，揚言要炸掉衛生福利部桃園療養院、到醫院開槍掃射，更以帶有性羞辱字句恫嚇逾10名醫護人員造成不安，桃園地檢署前天將他拘提到案，由於有反覆實施之虞，昨午向法院聲請羈押獲准；醫護得知未來2個月可免於恐懼，感謝司法強制處分。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說，上周接獲桃園療養院通報，表示上個月才因病出院的陳姓患者，近來多次透過網路平台散布要對醫院和照顧過他的醫護人員進行開槍、丟炸藥或煙霧彈、信號彈等恐怖威脅訊息，讓醫護人員整日擔心害怕，甚至有不少人上班時，還得進行心理輔導。

檢察官邱婉婷隨即指揮桃園警分局展開蒐證，發現23歲陳男無論在醫院官網或個人帳號的恐嚇文，將曾照護過他的醫護人員一一指名道姓報復的方法與手段，文後附上拉手槍滑套相關影片和照片。

根據陳男個人臉書帳號，光是本月18日早上7時50分起第一篇恐嚇文，直到上午9時33分，總共有14篇恐嚇文，總共點名2名醫生、11名護理師，內容除了暴力、還有許多性羞辱字句，檢警19日立刻發動執行，成功拘提陳姓被告到案，住處現場扣得電腦與手機等關鍵證物。

經檢視相關通訊軟體及社群留言後，發現被告多次在桃園療養院臉書粉絲專頁、「我是大竹人」LINE群組或他個人臉書留言揚稱欲對醫護人員或行政同仁開槍、炸毀住家及開槍掃射醫院等語，讓桃園療養院醫護人員心生畏懼，致生危害於公共安全。

經檢察官邱婉婷訊問後，認被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾及第305條恐嚇危害安全等罪嫌，罪嫌重大，有事實足認反覆實施恐嚇危害安全之虞，向桃園地院聲請羈押，經值日法官開庭後，昨天下午裁定羈押。