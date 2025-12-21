外籍男涉攜毒入境小港機場 拒檢竄逃遭圍捕制伏

一外國籍男子今天入境高雄國際機場時，被海關及安檢人員發現託運行李有異，但男子複查時不配合，還趁隙隨人潮衝出管制區竄逃，遭警方圍捕並查出他涉嫌攜帶毒品，全案偵辦中。

航空警察局高雄分局員警說明，一名外國籍男子搭乘航班，上午11時18分許在小港區高雄國際機場入境通關時，被海關及安檢人員發現託運行李可疑。

警方表示，會同關務署高雄關員在檢查檯複查行李時，男子百般推託不願配合檢查，後續趁言語不通、雙方難以溝通之際，隨入境旅客人潮衝出管制區；管制哨見狀上前攔阻，並通報線上警力。

警方指出，男子從國際線入境航廈往停車場方向奔跑，後續在防恐秩序安全維護警力快打機制及關務署人員配合下，男子遭圍捕制伏，因涉嫌攜帶毒品入境遭逮捕，全案依法偵辦中。