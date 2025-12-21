快訊

犯嫌北車一路殺到中山...議員曝壞掉監視系統恐成關鍵 北捷回應了

誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

王齊麟、陳詩媛戶外證婚 唸誓詞一度哽咽自嘲「風太大」

竹縣新豐2男子疑持鐵棒傷人 警掌握作案車輛追緝

中央社／ 新竹縣21日電

民眾透過通訊軟體表示新竹縣新豐鄉今天凌晨有2名男子持槍恐嚇、持鐵棒傷人，造成多人受傷後逃逸。竹縣警方證實有人遭攻擊受傷，已掌握犯嫌作案車輛偵辦中。

有網友在通訊軟體群組中發文分享，今天凌晨在新竹縣新豐鄉遇到2名年約30至40歲男子疑似持槍恐嚇，還拿鐵棒、木棒隨機傷人，造成多人受傷；2名男子隨後駕駛車牌尾數為「8278」、疑改裝排氣管的進口車逃逸。

不少網友留言建議盡快報警處理，發文者回應，據他所知，已有多組人前往新豐分駐所報案，截至今天下午尚未抓到犯嫌，呼籲民眾外出注意安全。

新竹縣警察局新湖分局人員向中央社記者表示，確實有人因遭攻擊而受傷，已接獲2件報案，警方掌握嫌疑人作案車輛車牌號碼，持續調閱監視器畫面以車追人追捕犯嫌。

新竹

延伸閱讀

布朗大學槍手屍檢報告 自盡兩天後才被發現

藍竹縣長內戰！徐欣瑩這句話惹毛陳見賢 競辦痛批傷害基層

藍營竹縣長3人選開打…「得竹北者得竹縣」黨政人士分析誰最有拚面

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

相關新聞

放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

桃園陳姓男子近日多次在社群與通訊群組留言，揚言要炸掉衛生福利部桃園療養院、到醫院開槍掃射，更以帶有性羞辱字句恫嚇逾10名...

影／外籍旅客入境高雄行李藏毒拒檢衝出大廳 航警執行反恐勤務追捕逮人

一名外籍男性旅客今天上午11時30分入境高雄小港國際機場，通關時，海關檢查托運行李，該名旅客拒絕受檢，拔腿衝出入境大廳，...

歲末貨運增 布袋商港查獲大陸花生及私釀酒

因應歲末年終貨運量激增，海巡署中部分署第四岸巡隊今年12月1日起，全面加強布袋商港往返澎湖航線的貨檢與安檢，日前查獲6起...

桃機驚魂！「師姐」打趣笑說行李有炸彈 赴美之旅變調

徐姓女子今年7月間隨宗教團體赴美宣慰僑胞，在桃園國際機場第二航廈辦理登機時，竟對依例詢問行李是否有違禁品的地勤笑稱「有啊...

台北馬維安升級...特勤佩戴長槍待命 警力增1倍

北捷、中山商圈1219無差別攻擊事件後，台北市首場數萬人規格的大型活動「台北馬」路跑，今天清晨在台北登場，2.8萬名跑者...

5個月男嬰裝袋棄屍案 生父、同居人收押禁見

五個月大的方姓男嬰遭裝袋棄屍案，台南地檢署前晚訊後聲押方父及同居的凌姓女友，台南地院昨開庭，認為兩人供詞前後不一、彼此不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。