影／外籍旅客入境高雄行李藏毒拒檢衝出大廳 航警執行反恐勤務追捕逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

一名外籍男性旅客今天上午11時30分入境高雄小港國際機場，通關時，海關檢查托運行李，該名旅客拒絕受檢，拔腿衝出入境大廳，正好在機場實施反恐勤務的員警衝至停車場逮人，後警方和海關在行李查獲毒品違禁品，正追查毒品來源。

航警局高雄分局指出，該名外籍旅客今天上午11時30分許入境高雄機場時，海關實施檢查託運行李時，該名旅客不遵從指令，後違規衝出海關室，從國際線入境大廳逃往停車場。

當時正在機場實施反恐勤務維安的警備隊同仁和海關人員見狀尾追，並通報線上警力進行圍捕，警方火速在3分鐘內圍捕制伏犯嫌。

警方事後和海關人員開啟該名旅客行李箱檢查，發現內藏毒品違禁品；據了解，該名旅客稱因心虛恐慌才因此畏罪潛逃，警方將向上溯源追查毒品來源；警詢後，將依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

一名外籍男性旅客今天上午11時30分入境高雄小港國際機場，拒絕行李受檢，拔腿衝出入境大廳，航警衝至停車場逮人。圖／讀者提供
一名外籍男性旅客今天上午11時30分入境高雄小港國際機場，拒絕行李受檢，拔腿衝出入境大廳，航警衝至停車場逮人。圖／讀者提供
一名外籍男性旅客今天上午11時30分入境高雄小港國際機場，拒絕行李受檢，拔腿衝出入境大廳，航警衝至停車場逮人。圖／讀者提供
一名外籍男性旅客今天上午11時30分入境高雄小港國際機場，拒絕行李受檢，拔腿衝出入境大廳，航警衝至停車場逮人。圖／讀者提供
一名外籍男性旅客今天上午11時30分入境高雄小港國際機場，拒絕行李受檢，拔腿衝出入境大廳（紅圈處），航警衝至停車場逮人。圖／讀者提供
一名外籍男性旅客今天上午11時30分入境高雄小港國際機場，拒絕行李受檢，拔腿衝出入境大廳（紅圈處），航警衝至停車場逮人。圖／讀者提供

