歲末貨運增 布袋商港查獲大陸花生及私釀酒

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

因應歲末年終貨運量激增，海巡署中部分署第四岸巡隊今年12月1日起，全面加強布袋商港往返澎湖航線的貨檢與安檢，日前查獲6起電子菸彈、私釀酒等違禁品。第四岸巡隊長姚進勝表示，持續透過科技輔勤設備與實務經驗，即時辨識異常貨物，有效阻斷違規品透過海運流通，維護港區安全與查緝違禁品的決心。

第四岸巡隊本月於港區執行勤務期間，陸續查獲多起違規輸運案件。統計查緝成果，共計發現拋棄式電子煙及電子煙彈案件6起，查扣數量達38盒；此外，安檢人員亦查獲私釀酒約10.72公升，以及來自大陸的帶殼花生12公斤。相關物品均已完成蒐證，並移送主管機關依相關法規裁處。

經調查發現，這些違規物品多採取混雜在一般貨物或百貨籠夾藏的方式，企圖規避海巡人員查驗。部分私釀酒與農產品未經檢驗，不僅涉及市場秩序，更可能造成公共衛生風險。第四岸巡隊強調，電子煙製品、私釀酒及未經核准輸入的農產品，均為法令管制或禁止流通物品，任何形式的輸運行為皆依法究辦。

第四岸巡隊提醒，請業者與民眾切勿心存僥倖。若在港區或岸際發現可疑情事，請立即撥打118海巡報案專線，海巡署將在第一時間派員處置，確保港區秩序與公共安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

海巡於布袋港查獲電子煙彈、私釀酒以及來自大陸的帶殼花生等違禁品。記者李宗祐／翻攝
