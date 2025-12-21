聽新聞
桃機驚魂！「師姐」打趣笑說行李有炸彈 赴美之旅變調
徐姓女子今年7月間隨宗教團體赴美宣慰僑胞，在桃園國際機場第二航廈辦理登機時，竟對依例詢問行李是否有違禁品的地勤笑稱「有啊，有炸彈」，航警局獲報到場進行安檢，雖然事後證實為虛驚一場，但徐姓師姐的行為已觸法遭送辦，桃園地檢署偵結，將她依違反民用航空法起訴。
起訴書指出，64歲的被告徐於今年7月10日原定搭乘長榮航空上午11時31分的BR-008班機前往美國舊金山，當天上午8時20分她在桃園機場第二航廈18號櫃臺辦理報到與行李託運時，楊姓地勤人員依作業流程規定，「請問託運行李內是否有鋰電池、行動電源、打火機之類的物品」。
詎料，徐女竟當場脫口而出「有啊，有炸彈」等語，雖然明知行李內並無任何危險物品，不過這番言論已足以造成公眾恐慌，地勤人員不敢大意，隨即通報航警到場，將她與行李帶回警局處理，赴美之旅反成了警局、地檢署一日遊。
檢方調查後認為，徐女明知行李內沒有炸彈，卻散布足以造成恐慌的不實訊息，嚴重危害飛航安全，涉及違反民用航空法第105條第1項後段的散布危害飛航安全不實訊息罪嫌，依法起訴。
根據過往案例，在機場絕不能說的敏感字眼包括「炸彈」、「劫機（Jack）」或持有刀械等危險物品，依照航空公司正常程序，該航班所有乘客與托運行李必須重新進行安全檢查，延誤行程事小，罰鍰、吃官司事大。
