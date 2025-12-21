快訊

台北馬維安升級...特勤佩戴長槍待命 警力增1倍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北捷、中山商圈1219無差別攻擊事件後，台北市首場數萬人規格的大型活動「台北馬」路跑，今天清晨在台北登場，2.8萬名跑者不畏隨機攻擊陰影，今天參與馬拉松路跑。也因前天發生隨機攻擊事件，北市府也提升維安規格，不僅增加一倍警力，還有特勤佩戴長槍加強維安。

市長蔣萬安一早也到台北田徑場視察相關維安，台北市警察局長李西河向市長蔣萬安報告表示，因應1219後首場大型活動舉辦，今天特別增加341名警力、總共有693名警力維安，包括刑大、保大、特勤中隊、北市十一個警分局分工相關勤務。

蔣萬安說，北市府這次也要求警察局提升員警配備，要求裝備齊全，包括防刀手套、槍等，並且在22路口加派警力維安，警車加強巡邏頻率，至於過去交通警察執勤不帶槍，今天也全數帶槍。

蔣萬安說，北市府這次也要求警察局提升員警配備，要求裝備齊全，包括配槍等，並且在22路口加派警力維安，警車加強巡邏頻率，至於過去交通警察執勤不帶槍，今天也全數配槍。圖／北市府提供
蔣萬安說，北市府這次也要求警察局提升員警配備，要求裝備齊全，包括配槍等，並且在22路口加派警力維安，警車加強巡邏頻率，至於過去交通警察執勤不帶槍，今天也全數配槍。圖／北市府提供
北市府也提升維安規格，不僅增加一倍警力，還有特勤佩戴長槍加強維安。圖／讀者提供
北市府也提升維安規格，不僅增加一倍警力，還有特勤佩戴長槍加強維安。圖／讀者提供

北市府 維安 警察

