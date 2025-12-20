聽新聞
5個月男嬰裝袋棄屍案 生父、同居人收押禁見
五個月大的方姓男嬰遭裝袋棄屍案，台南地檢署前晚訊後聲押方父及同居的凌姓女友，台南地院昨開庭，認為兩人供詞前後不一、彼此不合，且有滅證行為，裁定二人羈押且禁止接見、通信。
南院指出，經訊問方男及凌女後，以兩人與證人證述、證據資料等事證，足認兩人共同涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害罪或傷害致死罪、過失致死罪及遺棄屍體罪，嫌疑重大。
南院表示，方和凌女未將男嬰送醫，也不報警，反而將屍體包裝、棄置於自認不會被發現的地方，屬湮滅證據；且從卷內資料來看，還有其他滅證行為。同時，兩人供述明顯前後不一，也彼此不合，與證人所述也有歧異。
法官審酌，被害男嬰甫出生數月，毫無抵抗能力，依通報表及報告，於本案前就疑似屢遭傷害，新舊傷併存，對於被害兒童遭傷害、導致死亡惡行，除應嚴予追訴外，目前偵辦進度、相關事證仍待進一步勘驗查明，因而裁定羈押禁見。
