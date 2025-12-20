張文犯案後逃逸...監視器嘸畫面出包？ 北捷回應了

通緝犯張文昨在台北車站、捷運中山站無差別攻擊後墜樓亡，釀4死11傷。據ETtoday報導，傳出捷運警察隊調閱張嫌逃逸路線時，發現台北捷運公司多支監視器失靈無畫面，導致第一時間無法掌握張逃亡路線。北捷回應，「公司全力配合警方辦案，調閱當時已派同仁協助。」

北市警方說，昨天隨機殺人案件，專案小組啟動偵查，發現張文12月17日從中正區公園路的租屋處轉到大同區的旅館，共租了3天。17日到19日之間，張文除了步行、騎機車以外，調閱所有監視器畫面發現，他都是單獨行動。

張文19日下午3點多連續在林森北路、長安東路一段等3處放火，短短14分鐘內就放了6個汽油桶縱火，北市警消獲報趕抵，緊急撲滅，共燒毀1輛汽車，2輛機車和雜物，所幸無人受傷。

他下午4點多返回公園路租屋處縱火，燒毀3樓陽台雜物後，帶長刀、拉著裝有大量煙霧彈和汽油彈的小行李箱步行至M7出口，一走下樓就開始犯案，邊走邊扔擲煙霧彈；之後轉往捷運中山站、誠品生活南西店外丟煙霧彈，甚至持刀砍傷多人，最後從大樓高處墜樓亡。