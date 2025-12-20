影／新北蘆洲男子在捷運站外大喊「我有槍」拒捕造成警員受傷

台北車站、捷運中山站外昨晚發生隨機殺人案，未料今天上午位於新北市蘆洲的捷運三民高中站外又有人大喊「我有槍」造成恐慌，立刻被警方壓制逮捕，過程中造成1名警員受傷，經查35歲嫌犯為衛生局列管個案。

昨晚案發後全台加強大眾運輸車站安全維護，蘆洲派出所員警上午10時40分巡邏經捷運三民高中站，發現邱姓男子在1號出口外大聲吼叫「我有槍」，並朝馬路對面的2號出口方向移動，立即上前盤查。