影／新北蘆洲男子在捷運站外大喊「我有槍」拒捕造成警員受傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台北車站、捷運中山站外昨晚發生隨機殺人案，未料今天上午位於新北市蘆洲的捷運三民高中站外又有人大喊「我有槍」造成恐慌，立刻被警方壓制逮捕，過程中造成1名警員受傷，經查35歲嫌犯為衛生局列管個案。

昨晚案發後全台加強大眾運輸車站安全維護，蘆洲派出所員警上午10時40分巡邏經捷運三民高中站，發現邱姓男子在1號出口外大聲吼叫「我有槍」，並朝馬路對面的2號出口方向移動，立即上前盤查。

但邱嫌情緒激動拒不配合，且動手搶奪員警手上警棍，當場被壓制逮捕，過程中造成警員陳志瑋左手肘挫傷及右手掌撕裂傷，送醫包紮沒有大礙。經查邱嫌為衛生局列管個案，涉犯恐嚇公眾、妨害公務罪嫌，警詢後移送新北地檢署偵辦並建請羈押。

