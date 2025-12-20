台南5個月大男嬰遭裝袋棄屍 生父及同居女友供詞不一且滅證收押

台南5個月大方姓男嬰遭裝袋棄屍案，檢方昨晚訊後聲押方姓父親及其同居凌姓女友，台南地院今開庭後，認2人供詞前後不一、彼此不合，且有滅證行為，法官裁定2人羈押且禁止接見、通信。

台南地院指出，經訊問方及凌女2人後，認以2人供述、證人證述、及卷內證據資料等事證，足認2人共同涉犯兒童及少年福利與權益保障法中成年人故意對兒童犯傷害罪或傷害致死罪、過失致死罪及遺棄屍體罪，嫌疑重大。

台南地院表示，方及凌女未將被害男嬰送醫，也不報警，反而將被害兒童屍體包裝、棄置於自認不會被發現之處，自屬湮滅證據行為；且從卷內資料所示，尚有其他湮滅證據的行為。同時，2人所供明顯前後不一、彼此不合，與證人所述也有歧異。

台南地院審酌，被害男嬰為甫出生數月嬰兒，毫無抵抗能力，依通報表及報告，於本案前就疑似屢遭傷害，新舊傷併存，對於被害兒童遭傷害、導致死亡惡行，應嚴予追訴外，依目前偵辦進度、相關事證仍待進一步勘驗查明。因而裁定2人羈押並禁止接見、通信。

台南地院也表示，檢察官聲請意旨關於殺人罪部分，依目前事證無法釋明被告2人犯罪嫌疑重大。

台南地檢署偵辦方姓男嬰死亡案件，昨會同法醫相驗及解剖，發現男嬰死亡多日且有多處不明傷勢，須待法醫解剖鑑定報告及調查其他事證，始得認定其明確死亡。經拘提男嬰父親及同居凌姓女友，經訊問後認2人成年人故意對兒童犯殺人重罪嫌疑重大且有勾串共犯及逃亡之虞，向法院聲押禁見。

