聽新聞
0:00 / 0:00
北車濃煙密布！M8出口遭人丟煙霧彈「列車過站不停」 北捷說明了
台北車站M8出口的地下一樓月台層，今天下午5時24分傳出有人丟擲煙霧彈，造成月台層白色濃煙密布。北捷表示，M8出口外有民眾扔擲煙霧彈所致，煙霧已消散，月台列車恢復正常停靠。
從影片看到，M8出口下方通往板南線的閘門，竄起陣陣白色濃煙。從不同照片中可見，通往天成飯店出口有處星巴克旁，有燒黑的痕跡，所幸消防水管線，即時撲滅火勢，更有民眾直指是有人丟煙霧彈所致。
北捷說明，板南線台北車站M8出口外有民眾扔擲煙霧彈，現場一名民眾受到波及受傷，北捷立即通報捷警、110及119，救護車抵達現場處理。
北捷說，先前板南線台北車站月台因部分煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠。
