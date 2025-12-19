影／「8條通」新北男找前妻鬧事 見警拔腿逃落網頻跳針「讓我喘口氣」

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市徐姓男子犯8案遭通緝中，昨午到桃園賣場找前妻爭吵引來警察關心，詎料，徐男一見警方到場立刻拔腿就逃，甚至跳下手扶梯逃出店外，警匪追逐百米，仍遭桃園警分局武陵派出所員警包夾制伏，徐男落網後體力透支，癱軟求饒「讓我喘口氣」，警詢後解送歸案入監服刑。

桃園分局說，33歲徐姓男子身背多件妨害自由、詐欺、竊盜等8件案件，分別由宜蘭、新北院檢分別發布通緝，其中有3案甚至已經判決定讞，必需入監服刑至少1年以上。

沒想到徐男未跑路，昨天下午4時竟大膽跨區前往桃園市復興路某資訊賣場，找正在上班的前妻談判，雙方在賣場內爆發激烈口角，吵得不可開交，保全擔心衝突擴大，趕緊向武陵派出所報案。

武陵所員警李其洛、蔡雅安及鍾岳彤抵達賣場2樓時，徐男一見到波麗士大人上前，心虛感瞬間爆表，不顧生命危險從二樓手扶梯一躍而下，徐男在街頭胡亂狂奔，與員警展開100公尺的追逐戰。

不過警方也不是吃素的，迅速發揮包夾戰略，將他壓制在地；徐男被逮時，臉色慘白、上氣不接下氣，不斷哀嚎「讓我喘口氣！」甚至一度不願透露身分，經詳細比對，確認他就是逃亡已久的「8條通」大戶。

徐男大嘆，就是因為知道可能被通緝，所以看到警察反射性就想跑，卻沒想到為了找前妻吵架，代價是得進監獄蹲上好幾個月；警方確認身分無誤已依法將他解送歸案。

遭通緝中的徐姓男子昨午到桃園找前妻，雙方在前妻工作的賣場大吵引來警察，徐男見警到場立刻拔腿逃，警匪追逐百公尺逮獲，清查才知徐男因8案遭通緝中，詢後壓解歸案。圖／桃園警分局提供
新北

