警臥底破獲違法吸金近8億案 負責人遭起訴求刑17年

中央社／ 高雄19日電

高雄秦姓男子誆稱加入炒房每年可賺逾9%高收益，吸引上千人投入，共吸金新台幣7億9852萬元，警方臥底潛入說明會破獲。雄檢依違反銀行法等罪起訴求刑17年，併罰5000萬元。

高雄地檢署起訴書指出，48歲秦男成立國磐資產公司，設計多款借貸方案，並對外以舉辦說明會及社群媒體發文等方式，宣稱擬將資金用於投資不動產交易，可給予年利率3.5至9.5%不等利息，另稱將提供本票或辦理不動產抵押設定以擔保借款，吸引1223人投資，違法吸金7億9852萬元。

秦男公司去年9月間舉辦說明會招攬投資者時，有員警臥底喬裝成投資民眾潛入，並待取得公司投資方案後，報請高雄地檢署指揮。檢警今年8月間兵分多路前往北中南等17處搜索，查扣現金70萬元、多輛名牌進口轎車、精品錶、精品包等。另向高雄地方法院聲請扣押公司帳戶資金，名下與借名登記不動產共14筆，價值上億元。

不過，秦男落網後辯稱公司雖未取得收受存款業務許可，但屬於有擔保品的民間借貸，沒有違反銀行法等。檢方依據相關事證不採信其說詞，並依違反銀行法等罪起訴，另審酌其否認犯行，建請高雄地方法院重判有期徒刑17年，併科罰金5000萬元。

