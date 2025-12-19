快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

聽新聞
0:00 / 0:00

遭陸村長吸收助統戰！前四海幫成員在台搞情蒐 刺探軍情受挫被起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

前四海幫成員淪為共諜，試圖取得軍中情報未果，因危害<a href='/search/tagging/2/國家安全' rel='國家安全' data-rel='/2/241240' class='tag'><strong>國家安全</strong></a>，昨遭高檢署高雄分署依違反<a href='/search/tagging/2/國安法' rel='國安法' data-rel='/2/136045' class='tag'><strong>國安法</strong></a>提起公訴。示意圖／AI生成
前四海幫成員淪為共諜，試圖取得軍中情報未果，因危害國家安全，昨遭高檢署高雄分署依違反國安法提起公訴。示意圖／AI生成

前四海幫成員錢家兆受在中國福建省廈門市擔任村長、綽號「帝哥」的王姓男子指示，要他邀請退役的金防部前軍官文姓男子到中國免費旅遊，藉此希望將情報網打入軍中、取得軍隊內部資料，不料計畫受挫並未如願，錢男危害國家安全，昨遭高檢署高雄分署依違反國安法提起公訴。

據了解，檢調是在追查另一起由高檢署花蓮分署偵辦的空軍戰機聯隊程姓軍官刺蒐機密案時，赫然發現相關線索都顯示前四海幫成員錢家兆與對岸人員密切接觸，辦案人員因此清查關聯，循線鎖定錢男早在2017年就被綽號「帝哥」的廈門市翔安區澳頭村王姓村長吸收。

「帝哥」承諾錢男只要配合，事成之後就會給予一定金錢作為報酬，錢男便受「帝哥」之託，引誘邀其好友、時任金防部軍官的文男赴大陸進行5天4夜免費招待旅遊，並藉機介紹文男與中國方面的涉外官員認識。

2021年錢男兩度聯繫文男會面，希望文男能利用其在軍中的人脈及曾任軍中軍官的職位，能夠物色並吸收現役軍官加入組織，企圖藉此管道獲取軍事機密。

不過文男雖有與錢男碰面，但事後文男並未採取實際行動，沒有成功拉攏任何軍方人員加入這隻伸進軍中的黑手，讓錢男在軍中發展中國情蒐組織的企圖破功。

錢男事後遭檢調追查偵辦，認定他違反國家安全法、意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區發展組織未遂等罪嫌提起公訴。

高檢署高雄分署指出，中共滲透手段層出不窮，從早期的金錢利誘，到如今透過黑幫背景人士利用學長弟、軍中袍澤情誼進行滲透，對國安防線構成嚴峻挑戰，檢調單位將秉持「毋枉毋縱」原則，積極與國防部軍事安全單位合作，戮力偵辦國安犯罪，確保國家長治久安與國人生命安全。

國安法 國家安全 檢調

延伸閱讀

前四海幫成員涉為中國吸收現役軍人 國安法起訴

里長要求插乾股10％…率天道盟、四海幫清場打人 恐嚇未遂起訴

打擊妨害綠能產業發展犯罪 台灣高檢署召開協調聯繫會議

經典賽／國訓中心發球機下周完成第一階段 可模擬投手大谷球路

相關新聞

遭陸村長吸收助統戰！前四海幫成員在台搞情蒐 刺探軍情受挫被起訴

前四海幫成員錢家兆受在中國福建省廈門市擔任村長、綽號「帝哥」的王姓男子指示，要他邀請退役的金防部前軍官文姓男子到中國免費...

男販毒得手1萬6千元辯稱是壯陽藥 法官重判11年

彰化縣許姓男子去年二度販賣毒品，得手1萬6千元，但他否認犯行，一下子辯稱他是和人合購，一下子又說是對方欠他錢，拿瑪卡、犀...

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

花蓮光復鄉洪災至今近3個月，仍有5人失聯。佛祖街一帶15日挖到衣物、包包及一根骨頭，讓家屬一度燃起希望，不過法醫鑑定後確...

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，台灣知名「歐客佬精品咖啡」假冒其世界冠軍莊園藝伎咖啡豆...

台中男毒駕撞人殘忍輾過奪命 開庭辯「不知情」：看監視器才發現

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人竟殘忍輾過，害葉在車底翻滾數圈、手臂變形...

影／走私480公斤K他命判9年 逃了半年…恆春旅社滑手機被逮

屏東籍男子潘榮富組販毒集團2021年9月走私480公斤K他命搶灘，遭不知情海巡人員撞見丟包，18天後其中384公斤毒品被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。