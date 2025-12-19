遭陸村長吸收助統戰！前四海幫成員在台搞情蒐 刺探軍情受挫被起訴

前四海幫成員淪為共諜，試圖取得軍中情報未果，因危害國家安全，昨遭高檢署高雄分署依違反國安法提起公訴。示意圖／AI生成

前四海幫成員錢家兆受在中國福建省廈門市擔任村長、綽號「帝哥」的王姓男子指示，要他邀請退役的金防部前軍官文姓男子到中國免費旅遊，藉此希望將情報網打入軍中、取得軍隊內部資料，不料計畫受挫並未如願，錢男危害國家安全，昨遭高檢署高雄分署依違反國安法提起公訴。

據了解，檢調是在追查另一起由高檢署花蓮分署偵辦的空軍戰機聯隊程姓軍官刺蒐機密案時，赫然發現相關線索都顯示前四海幫成員錢家兆與對岸人員密切接觸，辦案人員因此清查關聯，循線鎖定錢男早在2017年就被綽號「帝哥」的廈門市翔安區澳頭村王姓村長吸收。

「帝哥」承諾錢男只要配合，事成之後就會給予一定金錢作為報酬，錢男便受「帝哥」之託，引誘邀其好友、時任金防部軍官的文男赴大陸進行5天4夜免費招待旅遊，並藉機介紹文男與中國方面的涉外官員認識。

2021年錢男兩度聯繫文男會面，希望文男能利用其在軍中的人脈及曾任軍中軍官的職位，能夠物色並吸收現役軍官加入組織，企圖藉此管道獲取軍事機密。

不過文男雖有與錢男碰面，但事後文男並未採取實際行動，沒有成功拉攏任何軍方人員加入這隻伸進軍中的黑手，讓錢男在軍中發展中國情蒐組織的企圖破功。

錢男事後遭檢調追查偵辦，認定他違反國家安全法、意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區發展組織未遂等罪嫌提起公訴。

高檢署高雄分署指出，中共滲透手段層出不窮，從早期的金錢利誘，到如今透過黑幫背景人士利用學長弟、軍中袍澤情誼進行滲透，對國安防線構成嚴峻挑戰，檢調單位將秉持「毋枉毋縱」原則，積極與國防部軍事安全單位合作，戮力偵辦國安犯罪，確保國家長治久安與國人生命安全。