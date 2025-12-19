快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣許姓男子去年二度販賣毒品，得手1萬6千元，但他否認犯行，一下子辯稱他是和人合購，一下子又說是對方欠他錢，拿瑪卡、犀利士等保健品、壯陽藥抵債，彰化地方法院依販毒罪將他重判11年2月徒刑。

判決書指出，許男去年1月間二度販賣二級毒品甲基安非他命共2小包給友人，並分別得手6千元及1萬元。

許男在檢方偵查期間卻辯稱是友人欠他錢，他才拿走友人的瑪卡、犀利士抵債，但發現友人給他的瑪卡等物品是假的，他又約定地點，將瑪卡等物品還給友人；但在法院審理期間他又改口辯稱他是向友人買K他命、咖啡包，因交付價金不足，他才會約友人見面交付所欠價金，但又發現毒品品質不如預期，再約友人返還毒品。

法官根據他與友人的通訊譯文，認定許男販毒，嚴重戕害國民身心健康，且案發後許男始終否認犯行，所辯說詞反覆，犯後態度不佳，審酌其販賣毒品數量、價格，及其前科素行，將他重判11年2月徒刑，全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

許姓男子去年二度販賣毒品，得手1萬6千元，彰化地方法院依販毒罪將他重判11年2月徒刑。記者林宛諭／攝影
毒品 販毒

男販毒得手1萬6千元辯稱是壯陽藥 法官重判11年

