光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮光復鄉洪災至今近3個月，仍有5人失聯。佛祖街一帶15日挖到衣物、包包及一根骨頭，讓家屬一度燃起希望，不過法醫鑑定後確認不是人骨，消防局表示，會尊重家屬意願持續挖掘。

鳳林警分局偵查隊副隊長王忠成表示，15日下午4時許接獲通報，光復鄉佛祖街一帶挖掘到不明骨骸，警方立即報請花蓮地檢署指揮相驗。這根骨頭長約15公分，寬5公分，法醫師昨天相驗確認非人類骨骸，已排除刑事案件。

失聯者林姓夫妻的女兒說，洪災至今哥哥每天都守在開挖現場。15日哥哥通知她挖到一截骨頭，隔天又挖到包包和褲子，她看到衣物照片，一眼認出是母親的，想到母親喜歡在包包裡面放手帕、藥品等小東西，心情非常激動、很想哭，但後續得知相驗結果不是人骨，覺得很遺憾。

她說，事情發生到現場將近百日，家人都沒有放棄，由於淤泥非常厚，還是希望能換大台一點的怪手，加快挖掘進度，也比較安全。

馬太鞍溪堰塞湖潰壩洪災造成19人死亡，仍有5人失聯，包括自強路高姓男子、武昌街林姓夫妻、佛祖街高姓教授及張姓婦人。其中林姓夫妻疑似在菜園附近被洪水沖走，兩人乘坐的汽車於10月13日被發現，但至今下落不明。

花蓮縣消防局長吳兆遠說，兩位高姓失聯者的家屬表示不再搜救，張姓婦人家屬則說會自己搜尋，目前仍有一組人馬持續搜尋，會尊重林姓夫妻家屬的意願，在相關地點開挖，盼有好消息。

花蓮光復鄉佛祖街一帶日前挖出一根骨頭，讓失聯者家屬一度燃起希望，但法醫相驗確認並非人骨。圖／民眾提供
花蓮光復鄉佛祖街一帶日前挖出一根骨頭，讓失聯者家屬一度燃起希望，但法醫相驗確認並非人骨。圖／民眾提供
花蓮光復鄉佛祖街一帶日前挖出一根骨頭，讓失聯者家屬一度燃起希望，但法醫相驗確認並非人骨。圖／民眾提供
花蓮光復鄉佛祖街一帶日前挖出一根骨頭，讓失聯者家屬一度燃起希望，但法醫相驗確認並非人骨。圖／民眾提供
花蓮光復鄉佛祖街一帶日前挖出一根骨頭，讓失聯者家屬一度燃起希望，但法醫相驗確認並非人骨。圖／民眾提供
花蓮光復鄉佛祖街一帶日前挖出一根骨頭，讓失聯者家屬一度燃起希望，但法醫相驗確認並非人骨。圖／民眾提供
花蓮光復鄉佛祖街一帶日前挖出衣物，失聯者林姓夫妻的女兒指認是母親的衣物。圖／民眾提供
花蓮光復鄉佛祖街一帶日前挖出衣物，失聯者林姓夫妻的女兒指認是母親的衣物。圖／民眾提供

