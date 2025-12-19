爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，台灣知名「歐客佬精品咖啡」假冒其世界冠軍莊園藝伎咖啡豆Finca Sophia販售。歐客佬今由董事長王信鈞、總經理涂裴鈴出面認錯，鞠躬道歉，並表示，因內部作業疏失導致標示錯誤，已徹底檢討相關流程，確保類似事件不再發生。

歐客佬董事長王信鈞（左）、總經理涂裴鈴（右）今出面，針對咖啡豆標示錯誤鞠躬道歉。記者趙容萱／攝影

歐客佬精品咖啡總部位於台中市北區，Willem J. Boot（布特）11月25日在臉書張貼「假冒巴拿馬藝妓」（FAKE PANAMA GEISHA）照，指歐客佬假冒其世界冠軍莊園藝伎咖啡名義，販售咖啡豆。此舉引發咖啡圈譁然，甚至被網友譏諷是「丟臉丟到國外」、「Finca sophia多有名啊，這等於把Toyota標成Lexus賣耶」。

針對指控，歐客佬聲明表示，因內部作業疏失，將同一莊園主Willem Boot所生產Finca La Cabra藝伎咖啡，誤植為Finca Sophia藝伎咖啡（中文名稱：「索妃亞莊園藝伎咖啡」，這項錯誤未能在製作前即時發現，最終流入市面對消費者造成困擾深感抱歉，並開放消費者退換貨。

王信鈞說，因內部作業流程疏失，誤植了產品的咖啡莊園名稱，雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟，但仍導致消費者及莊園主的誤解，對此表達誠摯的歉意。事發後，立即啟動內部審查機制，釐清問題並全面下架相關產品，同時提供消費者無條件退貨，並讓消費者任選等價商品，另加贈一盒藝伎禮盒。

王信鈞指出，歐客佬第一時間向莊園主正式致歉，並積極展開溝通。按照當地律師的要求，已於官方社群平台上發布聲明，承認因行政作業疏失導致標示錯誤。起初溝通後，雙方達成初步共識，莊園主撤下11月23日在社群發文，不過因賠償金額未達共識，莊園主才會再度發文。