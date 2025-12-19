台中男毒駕撞人殘忍輾過奪命 開庭辯「不知情」：看監視器才發現

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人竟殘忍輾過，害葉在車底翻滾數圈、手臂變形慘死，檢方依殺人等罪嫌起訴；台中地院今開庭，白稱「不知道有撞到人」，落網看監視器才發現，曾否認有殺人不確定故意。

檢方起訴指出，白男2024年10月26日在桃園市殯葬管理所附近吸食摻有第三級毒品K他命的香菸，無照開1輛租來的黑色BMW車回台中太平區住處，27日清晨5點多在家吸食俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮咖啡包、外號「喪屍煙彈」同為第三級毒品的依托咪酯。

白隨後毒駕到北屯區大連路、民俗公園找朋友再吸食喵喵毒品，上午9點多開車回家途中經北屯路240巷、三光一街108巷口時，從後撞擊前方的葉姓行人，釀葉整個人彈飛上擋風玻璃再重摔在地。

但白沒停車，還踩油門向前駛離，釀葉男滾入車盤底下翻滾多次，造成顏面撕裂、口鼻出血，左手、胸壁甚至變形，全身重傷慘死；白闖禍後肇逃，上午9點20分又在太原路3段、環中東路3段交叉口自撞號誌箱才落網，檢方以白顯有殺人「不確定故意」，依殺人等罪嫌起訴。

台中地院今開庭，檢方控訴白男涉犯毒駕致死、無照過失傷害及殺人罪嫌，白的辯護人則主張白涉犯毒駕致死、肇事逃逸致死。

審判長簡芳潔詢問白男就檢察官起訴意見，白表示否認殺人，其餘都承認。審判長再問，當是是否知道有撞到人？白則說，他當下沒意識到有撞到人、東西，直到落網看監視器拍到他撞擊，這才知道有撞到人。

白男的律師也說，白不知撞到人，葉姓行人倒臥車底時白也不知情，所以才離開而沒停留。

審判長並整理本案不爭執事項，包括白男吸毒、毒駕、無照開車且輾過葉男等客觀事實，另雙方爭點為白有無殺人不確定故意、有無刑法第19條第2項辨識行為降低而適用減刑等。