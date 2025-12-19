影／走私480公斤K他命判9年 逃了半年…恆春旅社滑手機被逮

屏東籍男子潘榮富組販毒集團2021年9月走私480公斤K他命搶灘，遭不知情海巡人員撞見丟包，18天後其中384公斤毒品被沖上岸，潘落網因持槍販毒遭判9年定讞潛逃，今年6月被列緝逃要犯，躲在恆春、滿州山區及旅舍，還操控詐欺車手頭詐騙；刑事局警方10月13日清晨至旅社攻堅，潘在床上滑手機就逮。

屏東檢警調查，2020年4月一名男子遭人綑綁毆打，警方將人救出，發現背後與毒品走私案有關，追查出41歲的潘榮富組販毒集團。

潘男於2021年9月買通恆春吳姓船長，讓吳先駕漁筏由後壁湖漁港出海，至距海岸35海浬處向接駁貨船接運480公斤K他命毒包，準備趁夜色搶灘與岸邊5名同夥接頭。

警方在岸邊埋伏等候，孰料海巡隊發現漁筏可疑，在鵝鑾鼻外海2海浬處登船檢查，吳姓船長急將毒品包裹丟入大海；警方當時請氣象專家分析經緯度及海流，研判被沖刷上岸可能性高，18天後果真有民眾於滿州鄉南仁海岸發現多包被沖刷上岸的毒品。

經現場清點共有約384公斤毒，有2名員警扛30餘公斤重的毒品在礫石上行走四4、5小時，因毒包沖刷破損，2警不慎吸入「中毒」，一人口吐白沫，一人傻笑流口水，送醫打解毒針才緩解。

後檢警陸續逮捕潘男等人，潘因持槍和販毒今年6月遭判9年定讞未入監服刑，被屏東地檢發布通緝，逃亡期間，還暗中操控詐欺車手頭以人頭帳戶詐領被害人受騙款項，遭台中地檢發布通緝，警政署通令全國各警察機關加強查緝「緝逃專案」查緝對象潘男。

刑事局南部打擊犯罪中心偵五隊和屏東縣科偵隊警方共組專案小組追查，發現潘男另涉在墾丁國家公園以鋼珠槍獵捕梅花鹿，循線追查發現潘男是滿洲人，熟悉恆春地形地物，逃亡躲藏在山區、小旅社，並用人頭手機請親友接應。

警方10月13日掌握潘藏匿在恆春一處小旅社，當天清晨研判潘仍在睡覺攻堅，進屋後發現潘赤裸上身躺在床上滑手機，將他壓制在床逮捕，順利將潘解送歸案。