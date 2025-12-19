涉收賄700萬助鍾文智免簽到 信義分局三張犂副所長與白手套聲押禁見
「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，調查局查出，鍾文智落跑前，早買通信義分局福德派出所，協助偽造不實簽名紀錄，免向警方報到，且鍾文智與三張犂派出所副所長李俊良有710萬可疑資金往來，昨天搜索約談18名官警到案，台北地檢署今晨依涉犯貪汙重罪、並有串滅證之虞，聲押禁見李俊良。
同案約談鍾文智司機葉仲清，疑充當白手套交付賄款一併遭聲押。福德派出所現任副所長古志銘、梁思強各30萬元交保、限制出境出海；李俊良妻子黃鈺婷50萬元交保、限制出境出海、並實施科技監控；李女從事水果批發的老闆娘簡曉虹訊後請回，其他被約談的福德派出所前後任管區、官警皆證人請回。
鍾文智於2021至2023年間，因炒股被法院裁定天價交保，規定每周向福德派出所報到3次，但他被限制住居期間，不僅沒按時前往福德派出所簽到，反而透過警界有力人士「項哥」結識時任副所長李俊良，由李俊良護航偽造簽到紀錄，李俊良去年平調三張犁派出所後，請託找古志銘、梁思強幫忙「關照」鍾文智。
調查局清查金流，發現李俊良與鍾文智有筆710萬資金往來，且款項均是從鍾文智登記在葉仲清名下的公司提領，再由葉仲清以現金交付給李俊良，懷疑葉仲清是白手套角色。
據李俊良供稱，這筆錢是鍾文智「玩球版」輸的錢，因為他是牽線開球版的中人，起初鍾文智曾匯過一筆30萬給李姓女組頭帳戶，後因轉帳麻煩，所以透過葉仲清分批轉交「賭債」給他，再由她交付李女，不是賄款。辦案人員昨天臨時約談李女，李女雖證稱確有其事，但檢方認為「賭債」說詞已事先模擬串供，未予採信。
此外，檢調發現李俊良與鍾文智過從甚密，兩人不僅常吃飯飲宴，鍾文智甚至在福德所附近租用「私人會所」，提供李俊良、古志銘、梁思強作為休息、打牌使用，三名副所長經常在午休時刻前往該處，顯有不正利益。
檢調追查，鍾文智為討好福德所員警，經常買飲料、消夜送給值班員警，李俊良、古志銘及梁思強也是鍾文智三節重點「送禮名單」。
另外，台灣高等法院法官陳勇松辦理鍾文智證交法上訴三審強制處分，於合議庭評議被告加具2000萬保金、不延長科技設備監控後，未當庭向當事人宣示，亦未製作及公告裁定書送達檢察官，以致檢方無從決定是否抗告，讓鍾文智有機潛逃，北檢另案偵辦枉法裁判與圖利罪。
