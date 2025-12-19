信義分局護航鍾文智偽簽報到紀錄 副所長涉貪交保 北檢上演全武行

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDRT獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，詎料卻在防逃機制啟動前棄保潛逃，調查局發現，鍾文智落跑前，早買通轄區信義分局福德派出所，協助偽造簽名紀錄，藉此掩免向派出所報到；台北市調查處昨天搜索約談18名官警到案，台北地檢署漏夜偵訊後，凌晨依貪汙罪命福德所副所長古志銘30萬交保，詎料古男離去時，其小兒子為阻擋媒體拍攝，竟在北檢與記者上演全武行，記者不滿手機毀損，已向警方提告。

據了解，古志銘來頭不小，他的姊夫是台北市某分局三線一星高階警官，由於明年一月警界人事即將有異動，昨傳出他涉協助鍾文智偽造文書被檢調搜索，在警界引發議論，古男交保後是否還會有後續行政懲處，值得關注。

知情人士指出，古志銘的小兒子是頭痛人物，連古男都拿他沒有辦法，古男昨天交保後，由小兒子及親友陪同離開，古男小兒子不滿媒體拍照，伸手拍打記者相機，記者為保護器材，旋即將對方手拉下，雙方就此引爆衝突，當時古男見狀立馬趨前阻擋，並喝斥小兒子離去，法警這時也衝上前將雙方隔開，古男事後也頻頻向媒體致歉，連說兩次「不好意思」，之後搭車離去。