疑包庇鍾文智偽造簽到記錄 信義分局副所長涉收賄700萬 白手套聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市信義分局三張犁派出所副所長李俊良疑涉貪遭調查局約談。記者陳正興／攝影
「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，判刑30年5月定讞，但卻在防逃機制啟動前棄保潛逃，調查局發現，鍾文智落跑前，早買通轄區信義分局福德派出所，協助偽造不實簽名紀錄，讓其免於向派出所報到；台北市調查處查出，時任副所長李俊良與鍾文智有700萬元可疑資金往來，懷疑是賄款，昨天搜索約談18名官警到案，李俊良凌晨依貪汙罪移送台北地檢署複訊，檢方稍早聲押鍾文智司機葉仲清。

同案約談包括福德派出所現任副所長古志銘、梁思強、李俊良妻子黃鈺婷、鍾文智司機葉仲清，5人皆列被告；黃鈺婷被檢方諭令50萬元交保、限制出境出海、並實施科技監控，李女從事水果批發的老闆娘簡曉虹訊後請回，其餘被約談的前後任福德派出所官警皆為證人請回。

據調嗄，鍾文智於2021至2023年間，因涉炒股被法院裁定交保，規定每周應向福德派出所報到3次，他被限制出境期間，不僅沒有按時前往福德派出所簽到，反而透過警界人脈結識副所長李俊良（現為三張犁副所長），由李俊良護航偽造簽名紀錄，李俊良改調三張犁派出所後，請託找古志銘、梁思強幫忙「關照」鍾文智。

調查局清查金流，發現李俊良與鍾文智關係匪淺，彼此間有700多萬元可疑資金往來。李俊良供稱，這筆錢是鍾文智「玩球版」輸的錢，因為他是牽線開版的中人，所以鍾文智才透過葉仲清分批轉交「賭債」給他，沒有對價關係，但檢調認為葉仲清是鍾文智白手套，未採信李俊良供詞。

此外，檢調發現李俊良與鍾文智過從甚密，兩人不僅常吃飯飲宴，鍾文智甚至曾在福德所附近租用「私人會所」，供李俊良等副所長休息、打牌使用，被約談的三名副所長經常前往該處，懷疑內情不單純。

此外，台灣高等法院法官陳勇松辦理鍾文智證券交易案上訴三審強制處分，於合議庭評議被告加保不延長科技設備監控後，未宣示裁定及依法製作裁定書送達當事人，導致檢察官無從決定是否抗告，讓鍾文智有空檔潛逃出境。此部分北檢另案偵辦枉法裁判與圖利罪。

台北市信義分局福德派出所副所長曾思強遭調查局約談。記者陳正興／攝影
「鮑魚達人」鍾文智貼身司機葉仲清疑擔任白手套被檢方聲押。記者陳正興／攝影
三張犁派出所副所長李俊良妻子黃玉婷交保50萬元、限制出境出海、實施科技監控。記者陳正興／攝影
台北市信義分局福德派出所副所長古志銘遭調查局約談。記者陳正興／攝影
