疑包庇鍾文智不實簽到 檢調約談三張犂副所長 辣妻現身北檢
警界再爆重大風紀弊案。「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，但卻在防逃機制啟動前棄保潛逃保。調查局發現，鍾文智在落跑前，早買通轄區信義分局福德派出所，協助縱放偽造簽名，免於報到，台北市處懷疑有官警包庇，18日兵多路搜索約談18名官警到案，其中3位副所長列被告，其餘為證人。
列被告的包括現任三張犁派出所副所長李俊良、福德派出所現任副所長古志銘、梁思強，三人都曾服務於福德派出所，因鍾文智居住地位於福德所轄區，三人兩年多來明知鍾文智未按時報到，卻配合造假簽到紀錄，涉偽造文書等罪。其他被約談的福德所前所長唐晟倫等都是證人。
據了解，全案共5人列被告，另2人包括鍾文智友人葉仲清，李俊良妻子黄鈺婷，古志銘、葉仲清、黄鈺婷稍早被調查官移送北檢，其中黄鈺婷因外型亮眼、打扮相當新潮，吸引媒體目光。
據調嗄，鍾文智於2021至2023年間，因涉炒股被法院裁定交保，規定每周應向福德派出所報到3次，他被限制出境期間，不僅沒有按時前往派出所簽到，反而透過警界人脈結識時任福德所副所長李俊良，由李俊良幫忙偽造簽名，李俊良去年改調三張犁後，請託找古志銘、梁思強幫忙「關照」護航，沒想到被調查局盯上。
