聽新聞
0:00 / 0:00

疑包庇鍾文智不實簽到 檢調約談三張犂副所長 辣妻現身北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

警界再爆重大風紀弊案。「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，但卻在防逃機制啟動前棄保潛逃保。調查局發現，鍾文智在落跑前，早買通轄區信義分局福德派出所，協助縱放偽造簽名，免於報到，台北市處懷疑有官警包庇，18日兵多路搜索約談18名官警到案，其中3位副所長列被告，其餘為證人。

列被告的包括現任三張犁派出所副所長李俊良、福德派出所現任副所長古志銘、梁思強，三人都曾服務於福德派出所，因鍾文智居住地位於福德所轄區，三人兩年多來明知鍾文智未按時報到，卻配合造假簽到紀錄，涉偽造文書等罪。其他被約談的福德所前所長唐晟倫等都是證人。

據了解，全案共5人列被告，另2人包括鍾文智友人葉仲清，李俊良妻子黄鈺婷，古志銘、葉仲清、黄鈺婷稍早被調查官移送北檢，其中黄鈺婷因外型亮眼、打扮相當新潮，吸引媒體目光。

據調嗄，鍾文智於2021至2023年間，因涉炒股被法院裁定交保，規定每周應向福德派出所報到3次，他被限制出境期間，不僅沒有按時前往派出所簽到，反而透過警界人脈結識時任福德所副所長李俊良，由李俊良幫忙偽造簽名，李俊良去年改調三張犁後，請託找古志銘、梁思強幫忙「關照」護航，沒想到被調查局盯上。

信義分局福德犁派出所副所長古志銘疑包庇鍾文智遭檢調約談。記者陳正興／攝影
信義分局福德犁派出所副所長古志銘疑包庇鍾文智遭檢調約談。記者陳正興／攝影
信義分局三張犁派出所副所長李俊良妻子黄鈺婷遭檢調約談。記者陳正興／攝影
信義分局三張犁派出所副所長李俊良妻子黄鈺婷遭檢調約談。記者陳正興／攝影
「鮑魚達人」鍾文智友人葉仲清遭檢調約談。記者陳正興／攝影
「鮑魚達人」鍾文智友人葉仲清遭檢調約談。記者陳正興／攝影

鍾文智 年改 妻子

延伸閱讀

疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局遭搜索 15官警遭約談 3副所長列被告

汐止福德1路大樓4樓深夜起火 消防員引導3人避難…幸無人傷

太子集團4億超跑遭扣押 北檢擬近期變價拍賣 17日提訊「大總務」李守禮

北檢美女學霸檢察官張靜薰革新洗錢防制法 榮獲公務人員傑出貢獻獎

相關新聞

疑助「鮑魚達人」鍾文智偽簽報到紀錄…調查局搜索信義分局 約談18官警 3副所長列被告

警界再爆重大風紀案。鮑魚達人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計30年5月定讞，但他卻在防逃機制啟動前棄保潛逃...

檢調因鍾文智潛逃約談18名官警 警：報請檢方自檢自清

「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計30年5月定讞，但他卻在防逃機制啟動棄保潛逃大陸。檢調今天...

京華城案明年3月26日宣判 柯文哲：司法不可變政治工具

台北地方法院昨天審理京華城等案，由威京集團主席沈慶京辯護人進行答辯，因共犯威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇助理吳...

涉包庇「鮑魚達人」鍾文智潛逃 3警列被告

「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（ＴＤＲ）判刑定讞，卻在防逃機制啟動前棄保潛逃。檢調查出鍾文智落跑前，轄區信義分局福德派出...

疑包庇鍾文智不實簽到 檢調約談三張犂副所長 辣妻現身北檢

警界再爆重大風紀弊案。「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，但卻在防逃機制啟...

新北警遭檢舉包庇麻將賭場！檢察官搜索蘆洲分局 6警遭檢證人身分約談

新北地檢署為調查1件檢舉賭博案，今天清晨指揮新北市警察局督察室至蘆洲警分局將偵查隊長等6人帶回調查，其中4人下午已請回。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。