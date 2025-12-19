涉包庇「鮑魚達人」鍾文智潛逃 3警列被告

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（ＴＤＲ）判刑定讞，卻在防逃機制啟動前棄保潛逃。檢調查出鍾文智落跑前，轄區信義分局福德派出所疑協助幫忙偽造簽名，懷疑有官警包庇，昨天搜索約談十八名官警，三位副所長列被告，其餘為證人；李俊良妻子黄鈺婷與鍾文智葉姓司機也列被告約談到案。

三名被告官警為現任三張犁派出所副所長李俊良，福德派出所副所長古志銘、梁思強，三人兩年多來疑明知鍾文智未按時報到，卻配合造假簽到紀錄，涉偽造文書，其中李帳戶疑有大額資金存入，懷疑是不正利益。

據了解，鍾文智二○二一至二○二三年間，涉炒股被法院裁定交保，規定每周應向福德派出所報到三次；但被限制出境期間，鍾文智沒按時簽到，還由結識的李俊良幫忙偽造簽名，之後古志銘、梁思強也幫忙護航。

檢調先前偵辦鍾文智逃亡路線時，查扣葉姓司機手機，意外發現鍾文智曾討論「取款」事宜，還問說「錢到底付了沒」？分析金流發現李俊良與葉姓男子有金錢往來，並有一至兩筆大額款項存入銀行。

據指出，李俊良供稱，因鍾文智擅長股市分析，錢是他交給葉男，再由葉男交給鍾文智買賣股票，並不是不法所得。但檢調懷疑李俊良與鍾文智過從甚密，鍾文智甚至曾在福德所附近租用「私人會所」，供李俊良等人休息、打牌，三名副所長經常前往該處。

