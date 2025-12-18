檢調因鍾文智潛逃約談18名官警 警：報請檢方自檢自清

「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計30年5月定讞，但他卻在防逃機制啟動棄保潛逃大陸。檢調今天約談台北市18名官警，其中包括3名涉嫌人、15名證人，據悉可能與鍾文智在潛逃前數年，在派出所簽到筆跡不一，涉及偽造文書罪嫌有關。

台北市信義警分局晚間指出，員警疑涉不法，信義警方報請台北地檢署嚴查送辦。

警方說，分局在偵辦刑案過程中，發現分局李姓副所長等3人疑涉不法，主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，今日由檢察官率同信義分局、內政部警政署政風室、台北市調查站共同偵辦，同步執行搜索。

據了解，檢警主要在釐清鍾文智數年前固定到派出所報到情況；18名官警都在鍾文智居住所在地的福德派出所服務過，15名證人包括歷任所長及警員，涉案3人包括時任福德所副所長及巡佐。

調查局完成相關調查後，將李員等人移送台北地檢署檢察官複訊，分局將視偵審結果擬議當事人及追究相關人員考監責任。