運送逾10億毒品漁船被查獲 澎檢以24.5萬拍定
民國113年總統大選期間，「鳥意勝88號」漁船被查獲企圖走私運送逾10億元毒品，澎湖地檢署今天進行漁船拍賣，最後以新台幣24萬5000元拍定。
澎湖地檢署表示，此次拍定漁船，被告等人利用113年總統、副總統及立委大選期間執法機關忙於選舉查察之機會，鍾姓男子委託鄭姓船長及印尼漁工「阿林」出海，於同年1月12日接運市價逾10億元愷他命39袋（淨重985公斤），為躲避追查，鄭姓船長與「阿林」等被告駛往彰化縣大城鄉外海。
同年1月13日大選投票日當晚5時許，將毒品綁上浮球、警示燈等後，拋入海中，待其他毒梟前來接運，駕船返回澎湖縣白沙鄉鳥嶼。後因民眾在彰化縣大城鄉外海，發現有不明包裹擱淺在海岸，報警處理，而攔截查獲巨量毒品。
澎湖地檢署檢察長周士榆重申，毒品犯罪為萬國公罪，有心人士企圖以澎湖為毒品轉運站，利用漁船、快艇等方式走私毒品，將全力追緝，擴大追查溯源，貫徹行政院「新世代反毒策略行動」揭示「阻毒於境外、攔毒於海上、查毒於岸際」的緝毒目標，展現政府強力打擊毒品犯罪之決心，共同守護國人不受毒品之危害。
