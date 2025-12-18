快訊

恐嚇「我只要錢」！男縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

運送逾10億毒品漁船被查獲 澎檢以24.5萬拍定

中央社／ 澎湖縣18日電

民國113年總統大選期間，「鳥意勝88號」漁船被查獲企圖走私運送逾10億元毒品，澎湖地檢署今天進行漁船拍賣，最後以新台幣24萬5000元拍定。

澎湖地檢署表示，此次拍定漁船，被告等人利用113年總統、副總統及立委大選期間執法機關忙於選舉查察之機會，鍾姓男子委託鄭姓船長及印尼漁工「阿林」出海，於同年1月12日接運市價逾10億元愷他命39袋（淨重985公斤），為躲避追查，鄭姓船長與「阿林」等被告駛往彰化縣大城鄉外海。

同年1月13日大選投票日當晚5時許，將毒品綁上浮球、警示燈等後，拋入海中，待其他毒梟前來接運，駕船返回澎湖縣白沙鄉鳥嶼。後因民眾在彰化縣大城鄉外海，發現有不明包裹擱淺在海岸，報警處理，而攔截查獲巨量毒品。

澎湖地檢署檢察長周士榆重申，毒品犯罪為萬國公罪，有心人士企圖以澎湖為毒品轉運站，利用漁船、快艇等方式走私毒品，將全力追緝，擴大追查溯源，貫徹行政院「新世代反毒策略行動」揭示「阻毒於境外、攔毒於海上、查毒於岸際」的緝毒目標，展現政府強力打擊毒品犯罪之決心，共同守護國人不受毒品之危害。

毒品 澎湖縣

延伸閱讀

新北警遭檢舉包庇麻將賭場！檢察官搜索蘆洲分局 6警遭檢證人身分約談

美逮台人運安毒往澳 檢警逮跨國運毒集團7嫌…赴美移交證物後起訴

「創意私房菜」成掩護...埔里餐館以點餐暗號販毒 遭警破解

現役天兵抽加料電子煙外出 警攔查赫見喪屍煙彈…GG了

相關新聞

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

警界再爆重大風紀案。「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計30年5月定讞，但他卻能在防逃機制啟動...

林口老農種菜遭砍4刀慘死 兒子赴殯儀館難過依偎妹妹肩膀

新北市林口區今天上午發生殺人命案。59歲葉男疑因不滿耕種的絲瓜棚被78歲陳男移走害絲瓜全部枯萎，竟怒持水果刀猛刺陳男4刀...

檢調因鍾文智潛逃約談18名官警 警：報請檢方自檢自清

「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計30年5月定讞，但他卻在防逃機制啟動棄保潛逃大陸。檢調今天...

新北警遭檢舉包庇麻將賭場！檢察官搜索蘆洲分局 6警遭檢證人身分約談

新北地檢署為調查1件檢舉賭博案，今天清晨指揮新北市警察局督察室至蘆洲警分局將偵查隊長等6人帶回調查，其中4人下午已請回。...

美逮台人運安毒往澳 檢警逮跨國運毒集團7嫌…赴美移交證物後起訴

程姓男子為首的跨國運輸毒品集團，以機票、食宿免費，外加報酬，引誘國人前往美國後，收受集團交付以人蔘粉、藍莓粉掩飾毒品，夾...

「創意私房菜」成掩護...埔里餐館以點餐暗號販毒 遭警破解

南投縣警局刑警大隊破獲一起以餐館為掩護的販毒案。警方追查一件持有大麻案向上溯源，鎖定埔里鎮一家餐館，業者疑透過網路平台以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。