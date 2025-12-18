獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

警界再爆重大風紀案。「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計30年5月定讞，但他卻能在防逃機制啟動棄保潛逃大陸，調查局台北市調查處懷疑有官警包庇護航，今天分兵多路搜索信義分局及三張犁派出所等地，共約談15官警到案，包括3名副所長、12名員警，創下近年北市官警涉弊約談人數最高紀錄，預計深夜移送台北地檢署複訊。

據了解，鍾文智被限制出境期間，規定每日應前往轄內派出所報到，但他不僅沒按時前往，且其中有李姓官警護航，暗中策劃協助鍾文智逃亡，李姓副所長是關鍵約談對象。

此外，鍾文智在法院防逃機制啟動前即逃往大陸，台灣高等法院法官陳勇松在合議庭評議鍾文智加保、且不延長科技監控後，裁定未宣示、送達，導致檢察官無從決定是否抗告，引發爭議。

監察院對此已彈劾受命法官陳勇松，並通過委員調查報告，函請司法院就審判長邱忠義所涉違失為職務監督處分，另函請法務部轉檢察機關調查陳勇松、邱忠義刑事責任。

檢方調查，鍾文智認為所涉及證交法上訴最高法院後，恐遭判重刑，早有逃亡打算，因此與屏東縣同鄉的鄭姓、馮姓男子夥同游姓男子準備逃亡計畫，去年10月高院解除鍾文智科技監控後，鄭男、鍾男多次模擬逃亡路線。

檢方查出，最高法院後來判刑定讞，鍾文智當天下午搭乘計程車前往新北市石碇區，轉搭鄭、馮駕駛的自小客車，改換偽造車牌後，行駛到新北市平溪區某處，3人隨即改搭游男駕駛的自小客車，往宜蘭縣頭城鎮逃逸，傳聞目前定居上海。