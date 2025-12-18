快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

警界再爆重大風紀案。「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計30年5月定讞，但他卻能在防逃機制啟動棄保潛逃大陸，調查局台北市調查處懷疑有官警包庇護航，今天分兵多路搜索信義分局及三張犁派出所等地，共約談15官警到案，包括3名副所長、12名員警，創下近年北市官警涉弊約談人數最高紀錄，預計深夜移送台北地檢署複訊。

據了解，鍾文智被限制出境期間，規定每日應前往轄內派出所報到，但他不僅沒按時前往，且其中有李姓官警護航，暗中策劃協助鍾文智逃亡，李姓副所長是關鍵約談對象。

此外，鍾文智在法院防逃機制啟動前即逃往大陸，台灣高等法院法官陳勇松在合議庭評議鍾文智加保、且不延長科技監控後，裁定未宣示、送達，導致檢察官無從決定是否抗告，引發爭議。

監察院對此已彈劾受命法官陳勇松，並通過委員調查報告，函請司法院就審判長邱忠義所涉違失為職務監督處分，另函請法務部轉檢察機關調查陳勇松、邱忠義刑事責任。

檢方調查，鍾文智認為所涉及證交法上訴最高法院後，恐遭判重刑，早有逃亡打算，因此與屏東縣同鄉的鄭姓、馮姓男子夥同游姓男子準備逃亡計畫，去年10月高院解除鍾文智科技監控後，鄭男、鍾男多次模擬逃亡路線。

檢方查出，最高法院後來判刑定讞，鍾文智當天下午搭乘計程車前往新北市石碇區，轉搭鄭、馮駕駛的自小客車，改換偽造車牌後，行駛到新北市平溪區某處，3人隨即改搭游男駕駛的自小客車，往宜蘭縣頭城鎮逃逸，傳聞目前定居上海。

連一鮑魚前董座鍾文智棄保條，調查局懷疑其中有舞弊，今天搜索約談15官警。圖／報系資料照
連一鮑魚前董座鍾文智棄保條，調查局懷疑其中有舞弊，今天搜索約談15官警。圖／報系資料照

鍾文智 警察

延伸閱讀

北市跨年晚會3階段交管 市府路24日起部分封閉

元旦實施...霸占車格「16天直接拖吊」！ 北市這幾處停車格注意

北市抽驗蔬果殘留農藥不符規定 錢都日式涮涮鍋上榜

御嵿烤鴨品牌北市拓點

相關新聞

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

警界再爆重大風紀案。「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計30年5月定讞，但他卻能在防逃機制啟動...

林口老農種菜遭砍4刀慘死 兒子赴殯儀館難過依偎妹妹肩膀

新北市林口區今天上午發生殺人命案。59歲葉男疑因不滿耕種的絲瓜棚被78歲陳男移走害絲瓜全部枯萎，竟怒持水果刀猛刺陳男4刀...

新北警遭檢舉包庇麻將賭場！檢察官搜索蘆洲分局 6警遭檢證人身分約談

新北地檢署為調查1件檢舉賭博案，今天清晨指揮新北市警察局督察室至蘆洲警分局將偵查隊長等6人帶回調查，其中4人下午已請回。...

美逮台人運安毒往澳 檢警逮跨國運毒集團7嫌…赴美移交證物後起訴

程姓男子為首的跨國運輸毒品集團，以機票、食宿免費，外加報酬，引誘國人前往美國後，收受集團交付以人蔘粉、藍莓粉掩飾毒品，夾...

「創意私房菜」成掩護...埔里餐館以點餐暗號販毒 遭警破解

南投縣警局刑警大隊破獲一起以餐館為掩護的販毒案。警方追查一件持有大麻案向上溯源，鎖定埔里鎮一家餐館，業者疑透過網路平台以...

現役天兵抽加料電子煙外出 警攔查赫見喪屍煙彈…GG了

家住中壢李姓現役軍人今年5月間凌晨，抽完含二級毒品依托咪酯，俗稱「喪屍煙彈」的電子煙後，竟駕車外出要去平鎮購物，由於行車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。