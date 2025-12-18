快訊

新北警遭檢舉包庇麻將賭場！檢察官搜索蘆洲分局 6警遭檢證人身分約談

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北地檢署為調查1件檢舉賭博案，今天清晨指揮新北市警察局督察室至蘆洲警分局將偵查隊長等6人帶回調查，其中4人下午已請回。蘆洲分局表示，6人皆以證人身分配合調查，主因遭人檢舉偵辦賭博案有瑕疵。

新北地檢署表示，現有涉案警務人員均非貪汙被告，檢方以證人身分約談，到案協助釐清案情。

蘆洲警分局說明，今年10月間永和警分局得和派出所持搜索票至蘆洲區某民宅查緝毒品，現場沒查獲毒品，但屋內另有4人圍坐在電動麻將桌被懷疑聚賭，因此通知轄區集賢派出所處理。

據了解，當時電動麻將桌面是空的，沒有賭具也沒有現金，4人否認賭博及抽頭，集賢派出所員警仍將4人帶回製作筆錄，再送偵查隊裁罰，但偵查隊值班小隊認爲未達構成要件，無法以社維法裁處，便將案件簽結、4人請回。

不料事後被當時同在屋內遭懷疑持有毒品的男子向新北地檢署提出檢舉，質疑警方為何不裁罰賭博、涉嫌疏縱人犯及圖利，疑似包庇賭場。

為此，檢察官今天清晨率同新北市警察局督察室前往蘆洲警分局偵查隊，將隊長、裁決警務員、案發當天值班小隊共6人、以及該件賭博案的卷宗等相關資料，帶回新北市警局調查。

其中包括隊長等4人已於下午3時許陸續請回，負責裁決社維法案件的警務員和當天收案的偵查佐由檢察官帶回地檢署複訊。蘆洲警分局強調，6人皆以證人身分協助調查，希望能夠釐清真相、毋枉毋縱。

新北地檢署今天清晨指揮新北市警察局督察室至蘆洲警分局搜索，將偵查隊長等6人帶回調查，下午其中4人已經請回。蘆洲分局表示6人皆以證人身分配合調查，主要是因為遭人檢舉偵辦賭博案有瑕疵。圖為蘆洲警分局。本報資料照片
新北地檢署今天清晨指揮新北市警察局督察室至蘆洲警分局搜索，將偵查隊長等6人帶回調查，下午其中4人已經請回。蘆洲分局表示6人皆以證人身分配合調查，主要是因為遭人檢舉偵辦賭博案有瑕疵。圖為蘆洲警分局。本報資料照片

