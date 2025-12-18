林口老農種菜遭砍4刀慘死 兒子赴殯儀館難過依偎妹妹肩膀

新北市林口區今天上午發生殺人命案。59歲葉男疑因不滿耕種的絲瓜棚被78歲陳男移走害絲瓜全部枯萎，竟怒持水果刀猛刺陳男4刀導致陳男送醫不治。檢警今天下午相驗，陳男兒子難過的說，父親人很好退休後種菜為樂，接到通知才知父親死亡。

據了解，凶嫌葉男有傷害及家暴前科，在工地擔任水電臨時工維生，閒暇之時還在林口區文化一路二段一處菜園與死者陳男共同耕種，但葉男因脾氣暴躁，與陳男常發生爭執。陳男疑因不滿葉男脾氣差不想再跟葉男一同耕作，於是把葉男的絲瓜棚移到一旁。

葉男今天上午7時許來到菜園，看到絲瓜棚被移走且絲瓜都已枯萎，氣得上前與陳男理論，雙方發生口角後葉男竟持隨身攜帶的25公分水果刀攻擊陳男，導致陳男左胸中2刀、左身側1刀及左大腿1刀當場倒臥血泊，葉男犯案後隨即騎車離開。

附近民眾聽聞爭吵聲上前查看，發現陳男受傷立即報警，救護人員到場將陳男送醫急救，但因傷勢嚴重延至上午9時許宣告不治。林口警調閱監視器展開追緝，發現葉男犯案後先騎車回家換洗，隨後至新莊區1處工地上班，立即前往工地將葉男逮捕，隨後在葉男家中起獲犯案的水果刀。