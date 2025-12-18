快訊

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅13個月

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

聽新聞
0:00 / 0:00

美逮台人運安毒往澳 檢警逮跨國運毒集團7嫌…赴美移交證物後起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

程姓男子為首的跨國運輸毒品集團，以機票、食宿免費，外加報酬，引誘國人前往美國後，收受集團交付以人蔘粉、藍莓粉掩飾毒品，夾藏在行李箱內帶往澳洲時被查獲。我國警方接獲美方通報，今年8月起先後拘提程男等7人聲押獲准。檢方11月赴美交換移交情資及證物後，起訴7嫌，今天移送基隆地院審理。

檢方起訴指出，美國警方去年9月下旬在洛杉磯機場，同年10月上旬在舊金山機場，查獲來自台灣的遊客，以人蔘粉、藍莓粉作為外包裝，夾藏第2級毒品甲基安非他命在行李箱搭機，準備攜帶毒品前往澳洲。

美方將相關情況通報我國，警政署刑事局國際刑警科報請基隆地檢署指揮，並指派檢察官偵辦，查出程男組織跨國運輸毒品集團，再以高報酬及機票、食宿全免等誘因，招募國人赴美運毒。

檢警今年8月21日執行搜索，拘提程男等6人，檢方偵訊後向基隆地方法院聲請羈押禁見，法官審理後全數裁准羈押。警方上月26日，拘提同案被告陳男到案，檢察官複訊後聲押也獲裁准。

基隆地檢署透過法務部國際及兩岸法律司，向美國就本案請求司法互助，經美方同意，檢察官今年11月上旬偕同刑事局國際科員警，前往美國洛杉磯，與美國警方情資交換，以及移交以人蔘粉、藍莓粉外包裝掩飾的內容物，經鑑定均驗出甲基安非他命成分，淨重共25公斤715公克。

檢方今天表示，全案經偵查後昨天起訴，檢察官認在押7名被告共同涉犯毒品危害防制條例運輸第2級毒品罪嫌，扣案毒品全數請求法院依法宣告沒收銷燬，並在今天將7嫌移送基隆地院審理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

程姓男子為首的跨國運輸毒品集團，免費外加報酬引誘國人前往美國運毒。我方接獲美方通報後，逮捕程男等7人，並依違反毒品危害防制條例起訴。聯合報系資料照
程姓男子為首的跨國運輸毒品集團，免費外加報酬引誘國人前往美國運毒。我方接獲美方通報後，逮捕程男等7人，並依違反毒品危害防制條例起訴。聯合報系資料照

毒品 美國 澳洲

延伸閱讀

「創意私房菜」成掩護...埔里餐館以點餐暗號販毒 遭警破解

現役天兵抽加料電子煙外出 警攔查赫見喪屍煙彈…GG了

點特製香草燉飯代表買大麻 南投男開餐館兼販毒

市價逾1億！泰籍移工八德租套房分裝毒品 查扣11公斤海洛因

相關新聞

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班

新北市林口區78歲陳男今天上午7時許在文化一路1處菜園種菜時，與59歲葉男發生口角，葉男竟持刀猛砍陳男多刀，導致陳男傷重...

美逮台人運安毒往澳 檢警逮跨國運毒集團7嫌…赴美移交證物後起訴

程姓男子為首的跨國運輸毒品集團，以機票、食宿免費，外加報酬，引誘國人前往美國後，收受集團交付以人蔘粉、藍莓粉掩飾毒品，夾...

「創意私房菜」成掩護...埔里餐館以點餐暗號販毒 遭警破解

南投縣警局刑警大隊破獲一起以餐館為掩護的販毒案。警方追查一件持有大麻案向上溯源，鎖定埔里鎮一家餐館，業者疑透過網路平台以...

現役天兵抽加料電子煙外出 警攔查赫見喪屍煙彈…GG了

家住中壢李姓現役軍人今年5月間凌晨，抽完含二級毒品依托咪酯，俗稱「喪屍煙彈」的電子煙後，竟駕車外出要去平鎮購物，由於行車...

影／淡水警匪追逐攔下毒駕兄弟檔 不只偽造車牌還攜帶武士刀

新北市淡水區1對賣豬肉兄弟檔日前駕車違規被警方發現懸掛偽造車牌，拒檢逃逸遭攔截圍捕查獲，結果車上還有毒品K他命和武士刀，...

市價逾1億！泰籍移工八德租套房分裝毒品 查扣11公斤海洛因

桃園市八德區介壽路一處出租套房暗藏海洛因分裝工廠，中壢警方日前接獲檢舉，與八德警方聯手偵破，成功查獲泰國籍移工涉嫌運輸未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。