美逮台人運安毒往澳 檢警逮跨國運毒集團7嫌…赴美移交證物後起訴

程姓男子為首的跨國運輸毒品集團，以機票、食宿免費，外加報酬，引誘國人前往美國後，收受集團交付以人蔘粉、藍莓粉掩飾毒品，夾藏在行李箱內帶往澳洲時被查獲。我國警方接獲美方通報，今年8月起先後拘提程男等7人聲押獲准。檢方11月赴美交換移交情資及證物後，起訴7嫌，今天移送基隆地院審理。

檢方起訴指出，美國警方去年9月下旬在洛杉磯機場，同年10月上旬在舊金山機場，查獲來自台灣的遊客，以人蔘粉、藍莓粉作為外包裝，夾藏第2級毒品甲基安非他命在行李箱搭機，準備攜帶毒品前往澳洲。

美方將相關情況通報我國，警政署刑事局國際刑警科報請基隆地檢署指揮，並指派檢察官偵辦，查出程男組織跨國運輸毒品集團，再以高報酬及機票、食宿全免等誘因，招募國人赴美運毒。

檢警今年8月21日執行搜索，拘提程男等6人，檢方偵訊後向基隆地方法院聲請羈押禁見，法官審理後全數裁准羈押。警方上月26日，拘提同案被告陳男到案，檢察官複訊後聲押也獲裁准。

基隆地檢署透過法務部國際及兩岸法律司，向美國就本案請求司法互助，經美方同意，檢察官今年11月上旬偕同刑事局國際科員警，前往美國洛杉磯，與美國警方情資交換，以及移交以人蔘粉、藍莓粉外包裝掩飾的內容物，經鑑定均驗出甲基安非他命成分，淨重共25公斤715公克。

檢方今天表示，全案經偵查後昨天起訴，檢察官認在押7名被告共同涉犯毒品危害防制條例運輸第2級毒品罪嫌，扣案毒品全數請求法院依法宣告沒收銷燬，並在今天將7嫌移送基隆地院審理。

