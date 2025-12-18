「創意私房菜」成掩護...埔里餐館以點餐暗號販毒 遭警破解
南投縣警局刑警大隊破獲一起以餐館為掩護的販毒案。警方追查一件持有大麻案向上溯源，鎖定埔里鎮一家餐館，業者疑透過網路平台以「創意私房菜」「深夜限定美食」為名，實際以餐點名稱作為暗號交易大麻，循線逮捕詹姓男子及8名購毒者，依法送辦。
警方指出，32歲詹姓男子在南投埔里經營餐館，表面販售簡餐，實際卻將餐館包裝成網路廚房，與特定客群聯繫時，並非真正點餐，而是以特定「菜色」或「套餐組合」作為毒品交易暗號。例如以「特製香草燉飯」代表一定數量的大麻，「升級套餐」則暗示購買較高劑量，藉此規避查緝。
刑警大隊組成專案小組長期跟監蒐證，日前見時機成熟，持搜索票前往詹嫌餐館搜索，當場在廚房內起獲研磨器3組、小分裝大麻9包，毛重29.6公克，另有罐裝大麻葉2罐，毛重63.2公克，並查扣吸食器2組、電子磅秤2台、分裝袋、濾嘴、捲煙紙及行動電話等證物。
警方循線追查出購買大麻流向，分別在南投縣埔里鎮、集集鎮及魚池鄉等處，共查獲詹嫌及下游購毒買家8人，全案詢後依毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦，並擴大追查毒品流向。
南投縣警局長謝宗宏說，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，警方將持續強化網路巡邏與監控，針對網路毒品交易加強查緝，並社會各界強化校園及社區反毒。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
