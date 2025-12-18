現役天兵抽加料電子煙外出 警攔查赫見喪屍煙彈…GG了

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住中壢李姓現役軍人今年5月間凌晨，抽完含二級毒品依托咪酯，俗稱「喪屍煙彈」的電子煙後，竟駕車外出要去平鎮購物，由於行車違反交通規則遭警攔查，驚見車內有4顆煙彈，採尿檢測發現呈毒品陽性反應，且依託咪酯濃度超標兩倍，桃園地檢署依陸海空軍刑法罪嫌起訴。

起訴指出，20歲李姓男子今年入伍服義務役，5月初放假返家，2日晚間在家以電子煙加熱方式吸食含二級毒品的抽喪屍煙彈後，明知吸毒後不得開車，竟仍於3日凌晨2時30分，駕車外出打算前往平鎮區購物。

當李男於凌晨3時40分駕車行經平鎮區金陵路三段時，因交通違規吸引巡邏警方的注意並上前攔查，警方在取得他的同意後執行搜索，當場在車內查獲4顆依托咪酯煙彈，同時也對他採尿檢測，詎料，檢測結果有依託咪酯陽性反應，且他體內的濃度為103ng/Ml比行政院公告的法定標準值50ng/mL超出2倍之多，案經桃園市刑事警察大隊偵辦後移送。

檢察官認為，李男身為現役軍人，毒駕的行為已違反陸海空軍刑法第54條第1項第3款，屬於現役軍人駕駛動力交通工具且尿液毒品濃度達標得罪嫌，警方的移送報告意旨未清查李男身分，僅以刑法的一般不能安全駕駛罪送辦，但檢方強調，被告身分特殊，應適用刑責較重的軍法罪名。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李姓現役軍人放假在家抽喪屍煙彈後駕車外出，卻因交通違規遭警攔查，發現車內不但有喪屍煙彈，而他的體內毒品濃度高於法定值2倍多，桃園地檢署依陸海空軍刑法將他起訴。記者陳恩惠／攝影
毒品 陸海空軍刑法 喪屍煙彈 軍人

