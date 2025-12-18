影／淡水警匪追逐攔下毒駕兄弟檔 不只偽造車牌還攜帶武士刀

新北市淡水區1對賣豬肉兄弟檔日前駕車違規被警方發現懸掛偽造車牌，拒檢逃逸遭攔截圍捕查獲，結果車上還有毒品K他命和武士刀，唾液快篩陽性涉嫌毒駕、偽造文書、持有管制刀械被移送士林地檢署偵辦。

巡邏員警12日晚間8時許在淡水區淡金公路和石頭厝路口，發現1輛轎車違規紅燈右轉，員警利用車上AI巡防系統即時查詢發現該車懸掛偽造車牌，追上前示意停車遭拒檢逃逸，隨即通報攔截圍捕。

短暫追逐後在巷弄內以2輛警車前後包夾，迅速將22歲、18歲許姓兄弟拉下車壓制，並且聞到車內都是燃燒K他命的臭味，後來在車內搜出1小包K他命和1支K菸、1把已開封的武士刀。

這對兄弟平常開貨車送豬隻去屠宰，當天開轎車的哥哥之前因超速被吊扣牌照，上網訂購假牌照懸掛、自稱武士刀是私人收藏。由於毒品唾液快篩陽性反應，警詢後依公共危險、偽造特種文書罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

同時針對交通違規逐項舉發，包括吸毒開車、牌照吊扣期間行駛車輛、使用偽造牌照、紅燈右轉等5張罰單，合計可處22萬餘元罰鍰並依規定沒入車輛。許姓弟弟採尿送驗，若涉嫌吸毒另行函送偵辦。