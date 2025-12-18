快訊

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口區78歲陳男今天上午7時許在文化一路1處菜園種菜時，與59歲葉男發生口角，葉男竟持刀猛砍陳男多刀，導致陳男傷重送醫不治。林口警獲報調閱監視器追緝，11時許在新莊區逮捕行凶的葉男，詢後將依殺人罪嫌移送法辦並建請羈押。

據了解，死者78歲陳男平時常在林口區文化一路二段100巷內1處菜園內種菜，凶嫌葉男則是擔任臨時工，偶而會至菜園內工作，因雙方耕作的土地相鄰進而認識。近期葉男耕種的作物卻不明原因凋零，葉男懷疑是陳男所為，雙方因而發生多次口角。

今天上午7時許雙方在菜園遇見後再度爆發口角，葉男一怒之下竟持刀猛砍陳男左胸2刀、左身側1刀、左大腿1刀，陳男遭砍後頓時血流如注倒臥在地，葉男見狀騎車逃逸。附近民眾聽聞吵架聲前來查看，發現陳男受傷立即報警，救護人員到場將陳男送醫搶救，但經急救後仍於上午9時許因傷重宣告不治。

林口警獲報調閱監視器追查，發現葉男行凶後騎機車至新莊區1處工地繼續上班，上午11時許前往將葉男緝捕到案，詢後將依殺人罪嫌將葉男送辦，並深入追查業男確切犯案動機。

新北市林口區這處菜園今天上午發生殺人案。記者黃子騰／翻攝
警方在新莊一處工地內逮捕葉男。記者黃子騰／翻攝
