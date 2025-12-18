市價逾1億！泰籍移工八德租套房分裝毒品 查扣11公斤海洛因

桃園市八德區介壽路一處出租套房暗藏海洛因分裝工廠，中壢警方日前接獲檢舉，與八德警方聯手偵破，成功查獲泰國籍移工涉嫌運輸未遂、意圖販賣及持有第一級毒品海洛因，現場查扣毒品總毛重高達11公斤，市值逾新台幣1億元，桃園地檢署於近日偵結起訴。

警方指出，中壢警分局日前接獲民眾檢舉，指稱泰國籍移工疑似涉及毒品不法行為，中壢警分局立即成立專案，會同八德警分局偵查隊展開蒐證。警方先於去年10月在桃園市八德區介壽路一處出租套房內，發現黑色旅行箱內藏有白色粉末共32包，經以拉曼光譜儀初步檢測，確認為第一級毒品海洛因，總毛重逾11公斤，現場並查扣磅秤、封膜機、夾鏈袋等分裝工具。

警方再進一步調查發現，涉案的主嫌26歲男性泰國籍沙姓移工因已知道自己被警方鎖定，早於日前潛逃出境，而沙男在出境前委託另名27歲男性泰國籍帕姓移工協助將毒品轉移至他處藏匿，因此掌握帕男仍持鑰匙出入該租屋處。

對此帕男還來不及行動，警方隨即具證報請桃園地檢署指揮偵辦，並持拘票在桃園市中壢區福嶺路一帶工作處所將他拘提到案，全案近日經桃園地檢署依涉嫌運輸未遂、意圖販賣持有第一級毒品等罪嫌偵結起訴。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何毒品犯罪均採取「零容忍」態度，將持續結合民眾力量與跨分局合作機制，強化情資蒐集與查緝作為，依法嚴辦毒品犯罪，守護社會治安與民眾生命安全。