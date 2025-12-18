快訊

賴總統挺卓揆 立院資深人士指不副署是低級錯誤

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

離譜酒駕！通緝犯KTV歡唱喝茫 毆打強搶友人機車...2小時即落網

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市昨晨4時許發生一起強盜案，警方據報鍾姓男子與友人至KTV歡唱飲酒結束後，涉嫌毆打趙姓友人強搶鑰匙、皮包，並騎走機車；案發後2小時，警方逮獲鍾嫌發現他竟是通緝犯，酒測值每公升0.59毫克，除依法解送歸案，另依強盜、公共危險、傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

據了解，16日清晨4點，警方接獲趙姓男子報案稱遭人毆打。經警方詢問，趙男指稱他與友人至KTV歡唱飲酒結束前，同行鍾姓男子(22歲)強將機車鑰匙和皮包搶走，趙男迫於無奈下共乘車輛離開KTV，行經頭份市中正、信義路口，鍾嫌將趙男推擠下車並徒手毆打後騎乘該車逃逸。

頭份分局受理報案後，經查鍾嫌竟是竊盜通緝犯，隨即循線調閱路口監視器及車辨系統，發現鍾嫌往竹南、後龍一帶行駛，線上警網迅速於2小時內將他查緝到案，經酒測其酒測值0.59MG/L，全案依強盜、公共危險、傷害等罪移送苗栗地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

案發後2小時，鍾嫌即遭警網逮捕，其酒測值0.59MG/L再添酒駕一罪。圖／警方提供
案發後2小時，鍾嫌即遭警網逮捕，其酒測值0.59MG/L再添酒駕一罪。圖／警方提供
鍾姓通緝犯KTV歡唱、酒後強搶友人機車騎走。圖／警方提供
鍾姓通緝犯KTV歡唱、酒後強搶友人機車騎走。圖／警方提供

強盜 酒駕 酒測 通緝 竊盜

延伸閱讀

影／酒駕畫面曝光！香酥鴨業者上車前還和友人聊天 1分鐘撞死女清潔員

陳修將打死女友棄保逃亡...落網持槍彈 今開庭主張有自首求減刑

酒駕奪命引眾怒！許富凱黑底白字痛批：到底要毀多少家庭

影／香酥鴨老闆撞死女清潔員…連夜酒駕移動軌跡曝 警追有無同車者

相關新聞

離譜酒駕！通緝犯KTV歡唱喝茫 毆打強搶友人機車...2小時即落網

苗栗縣頭份市昨晨4時許發生一起強盜案，警方據報鍾姓男子與友人至KTV歡唱飲酒結束後，涉嫌毆打趙姓友人強搶鑰匙、皮包，並騎...

山區尋獲白骨 自首男、共犯收押

廿二歲蔡姓男子本月七日向屏東縣枋寮派出所自首，稱二年前因財務糾紛勒斃五十七歲劉姓女子，屍體棄置南投及彰化交界山區。警方一...

影／三重毒駕把行人撞斷腿 長髮女裝竟是菲律賓籍男性

新北市三重區今天凌晨有1名58歲男子毒駕恍神把行人撞斷腿，警方一度誤認傷者是一對男女，看證件才知道其中1名長髮女性妝扮的...

基隆1周2毒駕害2命 檢警：毒駕累犯聲押、致重大傷亡殺人罪科刑

基隆近一周連續發生兩起毒駕車禍，造成2人死亡，引發社會各界重視毒駕嚴重問題。市警局在檢警聯席會報提案「毒駕肇事累犯建請聲...

陳修將打死女友棄保逃亡...落網持槍彈 今開庭主張有自首求減刑

「76行者遺體修復團隊」前總召陳修將，4年前涉打死女友，遭判刑10年10月定讞，陳棄保逃亡，今年5月在彰化員林落網，陳落...

彰化民宅、摩鐵成製毒基地 檢警直搗喪屍彩虹菸毒窟

彰化地檢署指揮彰化縣警察局鹿港分局今年10月破獲製毒集團承租北彰化2處民宅及一處汽車旅館房間做為製毒據點，製造危害民眾及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。