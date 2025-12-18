離譜酒駕！通緝犯KTV歡唱喝茫 毆打強搶友人機車...2小時即落網
苗栗縣頭份市昨晨4時許發生一起強盜案，警方據報鍾姓男子與友人至KTV歡唱飲酒結束後，涉嫌毆打趙姓友人強搶鑰匙、皮包，並騎走機車；案發後2小時，警方逮獲鍾嫌發現他竟是通緝犯，酒測值每公升0.59毫克，除依法解送歸案，另依強盜、公共危險、傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
據了解，16日清晨4點，警方接獲趙姓男子報案稱遭人毆打。經警方詢問，趙男指稱他與友人至KTV歡唱飲酒結束前，同行鍾姓男子(22歲)強將機車鑰匙和皮包搶走，趙男迫於無奈下共乘車輛離開KTV，行經頭份市中正、信義路口，鍾嫌將趙男推擠下車並徒手毆打後騎乘該車逃逸。
頭份分局受理報案後，經查鍾嫌竟是竊盜通緝犯，隨即循線調閱路口監視器及車辨系統，發現鍾嫌往竹南、後龍一帶行駛，線上警網迅速於2小時內將他查緝到案，經酒測其酒測值0.59MG/L，全案依強盜、公共危險、傷害等罪移送苗栗地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
