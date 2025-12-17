聽新聞
山區尋獲白骨 自首男、共犯收押

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

蔡姓男子2023年10月間在南投縣一民宅，徒手掐死一劉姓女子，7日傍晚6時許到枋寮派出所自首。記者潘奕言／翻攝
蔡姓男子2023年10月間在南投縣一民宅，徒手掐死一劉姓女子，7日傍晚6時許到枋寮派出所自首。記者潘奕言／翻攝
廿二歲蔡姓男子本月七日向屏東縣枋寮派出所自首，稱二年前因財務糾紛勒斃五十七歲劉姓女子，屍體棄置南投及彰化交界山區。警方一周後在彰化縣找到一具白骨，研判是劉女遺骸，將驗DNA確認身分，蔡男和共犯陳男移送南投地檢署，聲押獲准。

警方調查，蔡男是台中人，最近到墾丁打工，七日晚間到枋寮派出所「自首」，聲稱二○二三年十月間，他因債務糾紛於南投縣一處民宅掐死劉姓女子，隨後棄屍在南投和彰化交界的八卦山區；屏東警方隔日即帶蔡男前往棄屍地點尋找遺體。

因距離案發時間已隔了兩年多，屏東、南投、彰化警方與消防單位多日搜尋未果，案情難以推展。屏東縣刑警大隊人員十三日陪同刑事局長周幼偉到屏東縣車城鄉福安宮拜拜，祈求土地公幫忙，警方隔日上午在彰化縣芬園鄉虹禧橋下尋獲僅剩白骨的疑似遺體，被裝進黑色垃圾袋內掩埋，蔡男並且供出涉案同夥陳男。

據了解，陳男是劉女親戚，劉經營放貸，陳將蔡男介紹給劉女，幫劉女討債，不料蔡、陳二人疑似私吞本票，被劉女發現，雙方多次談判發生爭吵，蔡、陳二人涉將劉女殺死，並將屍體打包後，沿著八卦山一三九縣道尋覓棄屍地點，最後丟在彰化縣芬園鄉虹禧橋下。

屏東警方詢後依殺人罪嫌將陳、蔡二人移送南投地檢署，陳男否認涉案，僅稱曾陪同到現場，二人對犯案經過供詞不一，檢方訊後向法院聲押禁見二人獲准。

因為屍體已成白骨，南投地檢署完成初步驗屍以及採樣，待驗DNA確認身分，作案動機及過程待釐清。

