聽新聞
0:00 / 0:00
沈慶京答辯 控檢教唆「咬」柯
京華城案昨續行言詞辯論，威京集團主席沈慶京答辯時指控偵查檢察官林俊言教唆他「咬」柯，在提及對不起一二○萬股東、死後骨灰撒在台灣海峽及太平島、已逝父親、六十年好友探視寫信時，四度痛哭失聲無法言語。
沈慶京說，他曾指控台北市前副市長林欽榮透過台大教授蔡茂寅索賄不成，惡意報復，連續詐騙柯文哲，他請林俊言去查未果，林俊言竟還傳林欽榮作證，且京華城取得百分之廿容獎是受委屈後的昂貴代價，卻被檢方說成「變形的圖利」。
沈慶京說，京華城被霸凌卅九年，林俊言偵訊時叫他「咬」柯文哲，但他從小到大沒做沒良心的事，指林俊言是強盜，比明朝「錦衣衛」還惡劣，檢方為報復他，再啟動背信、關係人交易、洗錢等刑案偵辦，一連串政治報復。
沈說，檢方論告提及Excel帳冊，明顯沒有直接證據，卻稱他在動土典禮給柯文哲一五○○萬元，當時那麼多攝影機對著柯，「我怎麼有辦法給？」
沈哭著說，自己不想被林俊言侮辱，以後死後骨灰要和父母撒在一起、老家江蘇揚州、台灣海峽，也可撒在太平島。
沈說，他所受到的司法迫害不只現在，如今司法與四、五十年前沒有不同，難怪他至今仍不信任司法，更感嘆自己再過半個月即虛歲八十歲，宛如風燭殘年，母親活到一○三歲，他應該會活更久，但經過這次經驗「我知道來日無多了」。
沈慶京說，父親曾經收到塞有一千元的月餅，便打電話要求對方收回，他也向父親學習，這輩子從來沒有行賄；談及父親臨終時，沈當庭痛哭失聲，連話都說不清楚。
沈又說，他交保後，六十年前的同學來看他，回去還用日曆紙寫信給他，內容寫道「威武不能屈，富貴不能淫」，他看完信哭了兩個小時；最後指京華城是受害者，他沒有理由行賄，希望庭上能公正處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言