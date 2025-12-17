沈慶京答辯 控檢教唆「咬」柯

京華城案昨續行言詞辯論，威京集團主席沈慶京答辯時指控偵查檢察官林俊言教唆他「咬」柯，在提及對不起一二○萬股東、死後骨灰撒在台灣海峽及太平島、已逝父親、六十年好友探視寫信時，四度痛哭失聲無法言語。

沈慶京說，他曾指控台北市前副市長林欽榮透過台大教授蔡茂寅索賄不成，惡意報復，連續詐騙柯文哲，他請林俊言去查未果，林俊言竟還傳林欽榮作證，且京華城取得百分之廿容獎是受委屈後的昂貴代價，卻被檢方說成「變形的圖利」。

沈慶京說，京華城被霸凌卅九年，林俊言偵訊時叫他「咬」柯文哲，但他從小到大沒做沒良心的事，指林俊言是強盜，比明朝「錦衣衛」還惡劣，檢方為報復他，再啟動背信、關係人交易、洗錢等刑案偵辦，一連串政治報復。

沈說，檢方論告提及Excel帳冊，明顯沒有直接證據，卻稱他在動土典禮給柯文哲一五○○萬元，當時那麼多攝影機對著柯，「我怎麼有辦法給？」

沈哭著說，自己不想被林俊言侮辱，以後死後骨灰要和父母撒在一起、老家江蘇揚州、台灣海峽，也可撒在太平島。

沈說，他所受到的司法迫害不只現在，如今司法與四、五十年前沒有不同，難怪他至今仍不信任司法，更感嘆自己再過半個月即虛歲八十歲，宛如風燭殘年，母親活到一○三歲，他應該會活更久，但經過這次經驗「我知道來日無多了」。

沈慶京說，父親曾經收到塞有一千元的月餅，便打電話要求對方收回，他也向父親學習，這輩子從來沒有行賄；談及父親臨終時，沈當庭痛哭失聲，連話都說不清楚。

沈又說，他交保後，六十年前的同學來看他，回去還用日曆紙寫信給他，內容寫道「威武不能屈，富貴不能淫」，他看完信哭了兩個小時；最後指京華城是受害者，他沒有理由行賄，希望庭上能公正處理。