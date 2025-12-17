聽新聞
影／三重毒駕把行人撞斷腿 長髮女裝竟是菲律賓籍男性
新北市三重區今天凌晨有1名58歲男子毒駕恍神把行人撞斷腿，警方一度誤認傷者是一對男女，看證件才知道其中1名長髮女性妝扮的行人是菲律賓籍男性；肇事駕駛依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。
車禍發生於凌晨1時47分，李姓男子駕駛轎車沿三重區龍門路直行，到了正義北路T字型路口卻沒轉彎，筆直朝路旁違停在人行道的1輛貨車衝過去。這時剛好46歲林男和29歲菲律賓男子並肩路過，迎面被撞上。
2名行人被救護車送醫急診，林男右腳骨折、全身多處擦挫傷，菲籍男子全身多處擦挫傷，意識都很清楚沒有生命危險。菲籍男子長髮過肩、穿著女裝，外表完全是女性，查看證件才知實際為男性。
但因證件沒有問題又是被害人，員警沒多問2人關係，監視器拍到車禍當時他們並肩行走，林男發現轎車衝過來立刻伸手搭肩欲保護菲男，但已來不及閃避。
至於肇事駕駛李男有毒品前科，自稱開車一時恍神忘了轉彎，酒測值0，但被員警發現他趁隙將使用過的針筒扔在地上，因唾液和針筒經快篩試劑檢驗均呈毒品陽性反應，當場被上銬逮捕帶回調查，涉嫌毒駕、攜帶毒品殘留針筒被移送新北地檢署偵辦。
