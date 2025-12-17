快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

海巡署發布毒品查緝成果 管碧玲盼續強化社會安全網

中央社／ 台中17日電

海洋委員會海巡署偵防分署今天發布走私毒品及製毒工廠案查緝成果，海委會主委管碧玲表示，這些毒品帶來難以想像的破壞，感謝檢、警、關務與海巡署合作，共同強化社會安全網。

發布記者會今天在海巡署中部分署據點舉辦，會中分別陳展由雲林、新竹、嘉義與苗栗查緝隊查獲毒品製造工廠及關口運毒案查緝成果。

管碧玲會中表示，掃蕩毒品、守護民眾健康，是攸關國安與社會安定的崇高任務，今天的破獲成果，正是政府推動「新世代反毒策略行動綱領」中「從源頭到社區、從毒品到金流」，全面斷鏈的政策具體實證。

管碧玲提到，現場陳展的4個案件，3案屬於破獲製毒工廠，查扣成品與半成品市值初估達新台幣4億元以上，可供200萬人次吸食。

另外，由苗栗查緝隊及基隆關共同查獲走私來台的第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」，為第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」、俗稱喵喵的先驅原料，可製成213萬包毒品咖啡包，初估市值達10億元以上。

管碧玲表示，這些毒品對社會及家庭帶來難以想像的破壞，感謝檢、警、關務與海巡署的合作，共同強化社會安全網。

海巡署偵防分署副分署長劉志慶說明，今年偵破海上重大走私毒品計7案、貨櫃走私毒品計2案，合計查獲各級毒品7236公斤。打擊毒品源頭部分，共偵破製毒工廠計5座，查獲各級毒品總計2042公斤及大麻成株481株。

此外，劉志慶提到，海巡署為阻絕毒品於境外，透過加強與境外執法機關合作進行國際情資交流，今年分別於柬埔寨、印尼及加拿大攔截毒品源頭，查獲各級毒品4147公斤。

毒品 海巡署 管碧玲

延伸閱讀

船隻疑涉毒品走私遭攻擊…美軍行動引議 美戰爭部長：沒計劃公布影像

海巡署今年創紀錄查獲逾13噸毒品 市值初估超過14億元

潛水機器人首建功 港破417公斤市值3290美元毒品 拘2人

213萬包毒咖啡險流入市面！檢警逮6人及時攔截1.42公噸先驅原料

相關新聞

影／三重毒駕把行人撞斷腿 長髮女裝竟是菲律賓籍男性

新北市三重區今天凌晨有1名58歲男子毒駕恍神把行人撞斷腿，警方一度誤認傷者是一對男女，看證件才知道其中1名長髮女性妝扮的...

基隆1周2毒駕害2命 檢警：毒駕累犯聲押、致重大傷亡殺人罪科刑

基隆近一周連續發生兩起毒駕車禍，造成2人死亡，引發社會各界重視毒駕嚴重問題。市警局在檢警聯席會報提案「毒駕肇事累犯建請聲...

陳修將打死女友棄保逃亡...落網持槍彈 今開庭主張有自首求減刑

「76行者遺體修復團隊」前總召陳修將，4年前涉打死女友，遭判刑10年10月定讞，陳棄保逃亡，今年5月在彰化員林落網，陳落...

彰化民宅、摩鐵成製毒基地 檢警直搗喪屍彩虹菸毒窟

彰化地檢署指揮彰化縣警察局鹿港分局今年10月破獲製毒集團承租北彰化2處民宅及一處汽車旅館房間做為製毒據點，製造危害民眾及...

楊梅2男糾眾談判變喋血互毆 19歲男遭砍傷殺人未遂偵辦

桃園市楊梅區昨傍晚發生2名19歲男子因糾紛相約公園談判，雙方人馬互毆，其中許男一群人持刀攻擊朱男後鳥獸散。警方獲報到場先...

自陸走私1.42公噸原料可製213萬包毒品「喵喵」 運毒集團6人栽了

以黃男為首的運毒集團，今年9月間從中國大陸走私高達1.42公噸、毒品「喵喵」先驅原料1-甲基苯基-1-丙酮及大量化學品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。