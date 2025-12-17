快訊

基隆1周2毒駕害2命 檢警：毒駕累犯聲押、致重大傷亡殺人罪科刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆近一周連續發生兩起毒駕車禍，造成2人死亡，引發社會各界重視毒駕嚴重問題。市警局在檢警聯席會報提案「毒駕肇事累犯建請聲押」、「毒駕致重大傷亡以不確定故意殺人科刑」，與會檢院警表示支持。基隆地檢署表示，審酌相關要件強制處分，未來偵結起訴時，建請院方從重量刑。

55歲楊男15日涉嫌吸毒後，開車沿基隆市仁一路行駛時，失控往右偏移，撞飛走在仁一路側的55歲林婦後，持續往前衝，撞擊路邊12輛汽機車才停下，林婦送醫不治。車內查扣的疑似第2級毒品依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）及楊男唾液，經快篩檢測均呈現毒品陽性反應。

32歲陳男9日疑因吸毒神智不清，開車在南榮路撞進正在倒垃圾的人群中，出門倒垃圾的陳姓老翁，當時將身旁的人推開，為救人反被捲入車底，送醫急救後不治，家屬相當哀慟，要求嚴懲毒駕者、酒駕害命者，避免無辜的人再受害。

基隆市警察局與基隆地檢署昨召集區檢警調憲軍、廉政海關海巡及移民署等單位在基隆市警察局舉行基隆地區檢警聯席會議。

基隆市警察局長林信雄表示，對於連續發生毒駕死亡案，提出「毒駕肇事累犯建請聲押」、「毒駕致重大傷亡以不確定故意殺人科刑」等主張，與會院檢警均認同及支持提案具有法理上可行性，地檢署及地方法院均表示支持。

基隆地檢署表示，在聯席會議中，基隆地檢署在會中表達，未來針對重大毒駕致人傷亡嫌犯及毒駕累犯案件，地檢署應審酌刑事訴訟法羈押之要件及必要性，為合宜強制處分之聲請，以保護民眾生命財產安全，並於偵結起訴時，建請院方從重量刑；同時於案件發生時，司法警察應立即與地檢署聯繫，務求蒐證程序完備，以利案件得以快速偵審。

另外，近日也發生槍擊命案，外界質疑基隆每萬人查獲槍枝數量全國第一，槍枝多不多可見一斑，市警察局說明，槍砲犯罪屬高度隱匿之無被害人犯罪，若非警方主動蒐證、布線查緝，相關案件往往難以浮現。基隆市警察局自去年1月迄今，查獲各式火藥槍枝共計109枝，其中基隆轄內實際查獲為18枝，占16.5%，其餘91枝（占83.5%）均員警透過網路蒐報及查緝他縣市非法槍械，屬跨域打擊。外界錯誤解讀，影響士氣。

市警局在檢警聯席會報提案「毒駕肇事累犯建請聲押」、「毒駕致重大傷亡以不確定故意殺人科刑」。記者游明煌／翻攝
基隆近一周連續發生兩起毒駕車禍，造成2人死亡，引發社會各界重視毒駕嚴重問題。記者游明煌／翻攝
基隆近一周連續發生兩起毒駕車禍，造成2人死亡，引發社會各界重視毒駕嚴重問題。記者游明煌／翻攝

基隆 毒駕 警察

相關新聞

影／三重毒駕把行人撞斷腿 長髮女裝竟是菲律賓籍男性

新北市三重區今天凌晨有1名58歲男子毒駕恍神把行人撞斷腿，警方一度誤認傷者是一對男女，看證件才知道其中1名長髮女性妝扮的...

基隆1周2毒駕害2命 檢警：毒駕累犯聲押、致重大傷亡殺人罪科刑

基隆近一周連續發生兩起毒駕車禍，造成2人死亡，引發社會各界重視毒駕嚴重問題。市警局在檢警聯席會報提案「毒駕肇事累犯建請聲...

陳修將打死女友棄保逃亡...落網持槍彈 今開庭主張有自首求減刑

「76行者遺體修復團隊」前總召陳修將，4年前涉打死女友，遭判刑10年10月定讞，陳棄保逃亡，今年5月在彰化員林落網，陳落...

彰化民宅、摩鐵成製毒基地 檢警直搗喪屍彩虹菸毒窟

彰化地檢署指揮彰化縣警察局鹿港分局今年10月破獲製毒集團承租北彰化2處民宅及一處汽車旅館房間做為製毒據點，製造危害民眾及...

楊梅2男糾眾談判變喋血互毆 19歲男遭砍傷殺人未遂偵辦

桃園市楊梅區昨傍晚發生2名19歲男子因糾紛相約公園談判，雙方人馬互毆，其中許男一群人持刀攻擊朱男後鳥獸散。警方獲報到場先...

自陸走私1.42公噸原料可製213萬包毒品「喵喵」 運毒集團6人栽了

以黃男為首的運毒集團，今年9月間從中國大陸走私高達1.42公噸、毒品「喵喵」先驅原料1-甲基苯基-1-丙酮及大量化學品，...

