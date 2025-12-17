基隆1周2毒駕害2命 檢警：毒駕累犯聲押、致重大傷亡殺人罪科刑

基隆近一周連續發生兩起毒駕車禍，造成2人死亡，引發社會各界重視毒駕嚴重問題。市警局在檢警聯席會報提案「毒駕肇事累犯建請聲押」、「毒駕致重大傷亡以不確定故意殺人科刑」，與會檢院警表示支持。基隆地檢署表示，審酌相關要件強制處分，未來偵結起訴時，建請院方從重量刑。

55歲楊男15日涉嫌吸毒後，開車沿基隆市仁一路行駛時，失控往右偏移，撞飛走在仁一路側的55歲林婦後，持續往前衝，撞擊路邊12輛汽機車才停下，林婦送醫不治。車內查扣的疑似第2級毒品依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）及楊男唾液，經快篩檢測均呈現毒品陽性反應。

32歲陳男9日疑因吸毒神智不清，開車在南榮路撞進正在倒垃圾的人群中，出門倒垃圾的陳姓老翁，當時將身旁的人推開，為救人反被捲入車底，送醫急救後不治，家屬相當哀慟，要求嚴懲毒駕者、酒駕害命者，避免無辜的人再受害。

基隆市警察局與基隆地檢署昨召集區檢警調憲軍、廉政海關海巡及移民署等單位在基隆市警察局舉行基隆地區檢警聯席會議。

基隆市警察局長林信雄表示，對於連續發生毒駕死亡案，提出「毒駕肇事累犯建請聲押」、「毒駕致重大傷亡以不確定故意殺人科刑」等主張，與會院檢警均認同及支持提案具有法理上可行性，地檢署及地方法院均表示支持。

基隆地檢署表示，在聯席會議中，基隆地檢署在會中表達，未來針對重大毒駕致人傷亡嫌犯及毒駕累犯案件，地檢署應審酌刑事訴訟法羈押之要件及必要性，為合宜強制處分之聲請，以保護民眾生命財產安全，並於偵結起訴時，建請院方從重量刑；同時於案件發生時，司法警察應立即與地檢署聯繫，務求蒐證程序完備，以利案件得以快速偵審。