彰化民宅、摩鐵成製毒基地 檢警直搗喪屍彩虹菸毒窟

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署指揮彰化縣警察局鹿港分局今年10月破獲製毒集團承租北彰化2處民宅及一處汽車旅館房間做為製毒據點，製造危害民眾及青少年甚鉅的彩虹菸，還查獲槍枝，彰檢依毒品危害防制條例等罪起訴7名嫌犯，彰檢也因此案獲行政院表揚。

此彩虹菸製毒工廠主嫌葉男因竊佔案遭通緝而缺錢花用，今年9月間先以每月6萬元雇用姪子胡男，再找來李男、陳男、王女、吳女等分工製毒，9月底到10月21日間分別承租伸港鄉、鹿港鎮二處民宅、彰化市一處汽車旅館房間作為原料調配與捲菸加工秘密據點，以第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分製成彩虹菸，此集團甚至企業化管理，制定「員工守則」分工，製造大批彩虹菸。

另有陳男及許男也曾在8月間公然就在彰化縣某超商將含依托咪酯成分的電子菸彈賣給胡男，得手1萬2千元，二人各分得8千及4千元。

彰檢檢察官邱呂凱指揮鹿港警分局經蒐證後，見時機成熟，於今年10月21日先攻堅鹿港加工廠，查獲胡男等4人，再即時指揮警方搜索上游伸港鄉據點，當場逮獲葉姓主嫌，將該集團一網打盡，現場扣得彩虹菸成品1161支、α-吡咯烷基苯異己酮（純質淨重443.27公克）、手槍1枝、子彈5顆及大量製毒原物料，成功瓦解該不法集團，全案近日偵查終結，起訴葉男等7人，並向法院求處重刑。

此阻斷槍毒合流案也被台灣高等檢察署列為今年第13波「安居緝毒專案」的重大指標案件，本月由彰檢檢察長謝名冠率同邱呂凱檢察官出席法務部調查局成果發布會，邱呂凱也接受行政院長卓榮泰頒獎表揚。

彰檢襄閱主任檢察官王銘仁表示，彩虹菸等新興毒品常以外觀新奇誘惑青少年，且毒品犯罪常伴隨槍械暴力，嚴重危害社會治安與國人健康，此次檢警合作，向上溯源拔除製毒工廠，也即時攔阻大量毒品流入市面及防止槍械危害，展現檢方對毒品犯罪「零容忍」態度。

檢警今年10月破獲製毒集團承租彰化2處民宅及一處汽車旅館房間做為製造彩虹菸據點。圖／彰檢提供
邱呂凱檢察官（左2）與破獲毒品工廠檢警團隊。圖／彰檢提供
檢警今年10月破獲製毒集團承租彰化民宅及汽車旅館房間做為製造彩虹菸據點。圖／彰檢提供
邱呂凱檢察官（右六）接受行政院長卓榮泰（右8）表揚，並分享緝毒辦案成果。圖／彰檢提供
